İnsanlık Anıtı'nın yıkımına dünya basınından tepkiler

T24

'Dostluk eli geri çekildi'

'Ucube' vurgusu

Anıtın yıkılışıyla ilgili en ilginç yorum Wall Street Journal’dan geldi.Gazetenin internet sitesinde, “Ermeni-Türk anıtı seçim kampanyasında ifade özgürlüğünün sembolü haline geldi” başlığıyla yayımlanan analizde “Erdoğan’ın liderliğindeki İslami eğilimli Ak Parti, Ermenistan’la ilişkilerin tamirine Türkiye’nin laik ana muhalefet partilerinden daha açık olduğunu kanıtladı. Ancak anıt bir rol değişikliğine neden oldu” yorumu yapıldı.Heykelin yıkılmasını eleştirmenin, muhalefetin yürüttüğü “Erdoğan’ın ifade özgürlüğüne karşı bir tehdit olduğu” kampanyasına bir destek olduğunu yazan gazete, “Hiçbir Türk partisi 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya hazır değil” yorumunu yaptı. Haberde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşma sürecinin gidişatı ve tıkanışı da anlatıldı.La Liberation da “Türk-Ermeni dostluğu paramparça” başlığıyla yayımlanan haberde heykelin “olası bir barışmanın simgesi” olduğunu vurguladı.Independent gazetesinin, “Türkiye ve Ermenistan çekişirken dostluğun eli geri çekildi” haberinde de anıtın yıkılışının iki ülke arasındaki yakınlaşma girişiminin durmasının işareti olduğu ifade edilirken, anıtın ilk dikildiği dönemden beri tartışma yarattığına vurgu yapıldı. Haberin yazarı Shaun Walker, “Türkiye’nin bölgesel müttefiki Azerbaycan ve Türkiye’deki milliyetçiler, anıta güçlü tepki gösterdi” ifadesini kullandı.BBC’nin internet sitesinde yer alan haberde de Erdoğan’ın Ocak ayında Kars’a yaptığı ziyaret sırasında, anıtı “ucube” olarak tanımladığı ve 11’nci yüzyıldan kalma bir türbeye saygısızlık olarak nitelendirdiği hatırlatılırken, “Erdoğan’ı eleştirenler Başbakan’ın bu ifadeleriyle Haziran seçimleri öncesi, bölgede güçlü olan milliyetçilere hitap ettiğini söyledi” denildi.AFP ve Associated Press gibi haber ajansları da anıtın yıkılışına haberlerinde yer verirken, Erdoğan’ın anıtı “ucube” olarak nitelendirdiğini ve yıkım planını eleştiren Bedri Baykam’ın geçtiğimiz hafta bıçaklandığını vurguladı.