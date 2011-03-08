İnsanlık Anıtı'nın yıkım kararı durduruldu

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‘Anadolu’nun Michelengelosu’ olarak tanınan Mehmet Aksoy’un 'İnsanlık Anıtı' Başbakan tarafından 'ucube' olarak nitelenmişti. Aksoy’un Kars’taki heykeli ise tartışmaya yol açan ilk heykeli değil.Kars'taki tartışmalı heykelin yıkımına karşı heykeltıraş Mehmet Aksoy tarafından açılan davada, yürütmeyi durdurma kararı verildi.Açıklama, Aksoy'un avukatlarından Aslı Kazan tarafından yapıldı.Kazan, İnsanlık Anıtı'nın yıkımıyla ilgili olarak Kars Belediye Meclisi'nin aldığı karara karşı Erzurum 1. İdare Mahkemesinde açtıkları davada, yürütmeyi durdurma kararı verildiğini söyledi.Söz konusu anıtın yıkımı için Kars Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda bugün bir ihale düzenlendiğini belirten Kazan, ''Geri dönüşümü olmayan bir zararın doğmaması için Erzurum 1. İdare Mahkemesi, Kars Belediye Meclisinin insanlık anıtının yıkım kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. İnsanlık Anıtı, bu karara göre dava sonuçlanıncaya kadar yıkılamayacak'' dedi.Öte yandan heykelin kaldırılması için ihale yapıldı.Kars Belediyesi tarafından Belediye Toplantı Salonu'nda, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Arslanoğlu'nun başkanlığında düzenlenen ihaleye, 6 firma temsilcisi katıldı.''İnsanlık Anıtı'' heykelinin kaldırılması için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. Maddesi'ne göre yapılan ve yaklaşık muammen bedeli 381 bin 500 lira olan ihaleye, Ekin Yapı 478 bin, Şimşekoğlu Yapı İnşaat 414 bin, Afşin İnşaat 272 bin, Gensa İnşaat 225 bin, Torbey İnşaat 581 bin 525 ve Makropen Yapı da 735 bin 251 TL fiyat teklifi sundu.Belediye Başkan Yardımcısı Arslanoğlu, teklif zarflarını firma yetkilileri karşısında açtıklarını belirterek, ''Firmaların verdiği fiyatları hep birlikte gördük. Önümüzdeki günlerde durum değerlendirmesi yaparak hangi firmada ihalenin kaldığını açıklayacağız'' dedi.