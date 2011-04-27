İnsanlık Anıtı'nın iki başını da kestiler!

T24 - Kars’taki ‘İnsanlık Anıtı’nın yıkımına dün sabah başlandı. Yıkım ekibi heykelin başını ‘Allahüekber’ diyerek kesti. İkinci heykelin başı da saat 21.00’de kesilip vinçle indirildi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kars gezisinde ’ucube’ diye nitelendirdiği ve aylardır tartışmalara neden olan ‘İnsanlık Anıtı’nın yıkımına başlandı.



Heykelin sırtı Kars Kalesi’ne bakan tarafındaki başı dün kesildi. Başın kesilmesi sırasında işçilerin ’Allahüekber’ demesi dikkat çekti. Sukapı Mahallesindeki Üçler tepesi üzerine dönemin Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu’nun heykeltıraş Mehmet Aksoy’a yaptırdığı 24,5 metre yükseklikteki birbirine bakan iki insan figürlü ‘İnsalık Anıtı’nın yıkım çalışmaları sabah başladı. Yıkım ihalesini alan Avşin İnşaat’ın işçileri, anıtın ilk olarak sırtı Kars Kalesi’ne bakan başını kesmeye başladı. Anıtın arka tarafındaki kent ormanına giden karayolu, kesilecek heykelin yola düşmesi ihtimaline karşı trafiğe kapatıldı. Kesimden önce heykelin baş kısmı iki tarafından sabitlenerek vince bağlandı. Ardından elmas kesme makinasıyla heykelin boynuna özel çelik halat geçirildi. Makine yardımıyla halat dönerken, daralarak sürtünmeyle beton heykelin baş kısmını kesti. Kesim sırasında suyla soğutma yapıldı. Kesimin tamamlanmasının ardından 19 ton ağırlığında heykelin başı vinçle indirildi.





İkinci başı da kesildi



Yağmur nedeniyle ara verilen çalışmalar saat 18.00’de yeniden başladı. Yağmur ve rüzgara rağmen, saat 21.00’de ikinci heykelin de başı kesildi. Yaklaşık 20 ton kadar olan beton kalıp, vinçle indirildi. Daha sonra çalışmalara ara verildi.





Suç duyurusu geldi



Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un avukatı Turgut Kazan ise Kars Belediye Başkanı, belediye yetkilileri ve yıkıma başlayan firma yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kazan, yaptığı suç duyurusunda, başlatılan yıkım faaliyetinin Koruma Yüksek Kurulu ve Erzurum Koruma Bölge Kurulu kararlarına aykırı olduğunu ifade ederek, “Yüksek Koruma Kurulu kararıyla, Erzurum Bölge Kurulu kararını dinlemeyip yıkım faaliyetini sürdürenler suç işliyorlar. Başta belediye başkanı olmak üzere, sorumlu belediye yetkilileri ve yıkım faaliyetini sürdüren firma yöneticileri hakkında soruşturma açılmasını istiyoruz” dedi.





Heykeltıraş Aksoy: İki masum çocuğu katlettiler



Heykeltıraş Mehmet Aksoy, “İkiz çocuğum, masum çocuklarım orada duruyorlar. Her türlü eziyet yapılarak, katlediliyor. Şu anda o iki çocuk, o masum iki çocuk katlediliyor. Bunun farkında değiller” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Aksoy “Bir şahmeran hikayesine benzetiyorum bunu; padişah hastalanıyor ya hikayede, bizim de Başbakan hastalandı, çaresi yok. Veziri diyor ki ona; ‘sen şahmeranın etini yersen iyi olursun’. Bunlar da şimdi şahmeranı buldular; o benim heykelim oldu. Şu anda heykeli parça parça ettiler. Heykel yıkılınca iyi olacağını sanıyor, hastalığı geçecek sanıyor. Bundan medet umuyorlar, heykelin üzerinden siyasi rant sağlamaya çalışıyorlar. Buna cesaret edebilecek kadar pervasızlar, bu kadar sanata saygıları yok. Artık sonuna kadar izlemek istiyorum, bir güzel seyredeceğim önce, içim acıyarak. İkiz çocuğum, masum çocuklarım orada duruyorlar. Her türlü eziyet yapılarak, katlediliyor. Şu anda o iki çocuk, o masum iki çocuk katlediliyor. Bunun farkında değiller. İnsanlar ne kadar acımasız, ne kadar duyarsız”







