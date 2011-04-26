'İnsanlık Anıtı'nı yeniden oraya dikeceğim'

T24 - Başbakan'ın ‘ucube’ yakıştırmasından sonra, Kars’taki ‘İnsanlık Anıtı’ için alınan yıkım kararı uygulamaya kondu. Heykeltıraş Mehmet Aksoy süreci, hissetiklerini ve bundan sonra olacakları NTV'de Can Dündar'a anlattı.
Kars’taki 'İnsanlık Anıtı'nın kesilmesine en tepeden başlandı ve 19 ton ağırlığındaki ilk parça vinçle indirilerek numaralandırıldı.
Yıkım kararının karşısında duran, sanatçılarla birlikte Kars’ta bu kararı protesto eden ve ‘Yıkımı oradan seyredemedim’ diyen heykeltıraş Mehymet Aksoy, Canlı Ana Haber’e konuk oldu.
"Kars Belediye Başkanı gidecek ve ben o heykeli yine oraya dikeceğim" diyen Aksoy, "Yıkılmaması yönünde umudum vardı ama sanata düşman olduklarını gösterdiler” şeklinde konuştu.
Aksoy’un Can Dündar’la Canlı Ana Haber’e yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:
Belediyenin çöplüğüne koyuyorlar... Bana verecekler cenazeyi ve ben de gömeceğim. Paramparça olmuş bir anıtı ileride üst üste koyarız... Bu belediye başkanı gidecek ve tekrar anıtı kesikli bir halde oraya koyacağım. Oraya dikeceğim, o parçalar olmazsa yenisini yaparım.
Yıkmaya kararlılar, aceleleri var ve bunu anlamak mümkün değil. Seçime yetiştirecekler, Başbakan gelecek ve konuşacak orada...
Emin olun bunlar ters tepecek. AKP ve Başbakan, 'sert davranırsam, dediğim dedik tavrı alırsam oy kazanacağım' sanıyor ama tam tersi olacak. Sanat ve heykel üzerinden oy hesabı yaptılar ve sanata düşman olduklarını gösterdiler. Bugün sanat ve heykel tarihi açısından yüz karası bir gündür.
3 sene önce Kars’taki insanlar ‘bu ne ya’ diyorlardı ama şimdi ‘niye yıkılacak, insanları geliyor buraya’ diyorlar; şimdi benimsediler. Haklıydılar da, heykelle tanışık değillerdi ama şimdi...
Ben oradaydım ve her şeyi yaptık. Koruma kurulunun kararlarını yetkililere de Cumhurbaşkanı’na da ilettik. 'En azından mahkeme karar alana dek yıkımı durdurun' dedik, yargısız infaz olmasın, Türkiye bunu hak etmiyor’ dedik ama olmadı...
23 Nisan’daki yıkımı engellemek için gittik. Özellikle seçiliyor sanki o gün. O gün yıksalardı gerçekten olay çıkacaktı, müsaade etmeyecektik ve en azından bir gün erteledik. 23 Nisan’da yıktırmadık. Gökçek de 19 Mayıs güün heykelimi kaldırmıştı...
Bu resim hafızalardan silinmeyevek...
Tahrir Meydanı için heykel yarışması:
"Orada bir isyan var; diktatörlüğe, baskıcı rejimlere, hukuk tanımazlığa karşı. Örnek alsınlar, 7-8 sene oldu ve 10 sene beklemeyebilir Türkiye...
Karşı koymanın heykelini çok güzel yapabilirim ama zaman az. 15 Mayıs’ta teslim edilecek sanırım. Bu kızgınlık bana enerji verdi. Ben bunu unturum, ‘yıkıldı, öldü, tamam’ diyorum. İçimden çıkmaz ama eyvallah, devam edeceğim."