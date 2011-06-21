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Dünya

İnsanlık Anıtı'na AB desteği

AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Füle, Kars’ta yıkılan İnsanlık Anıtı’yla ilgili soru önergesine,

21 Haziran 2011 03:00

T24 - AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Füle, Kars’ta yıkılan İnsanlık Anıtı’yla ilgili soru önergesine, “Anıtın estetik değerini bir devlet organı yargılayamaz” yanıtını verdi.



Avrupa Birliği Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Başbakan Erdoğan’ın ‘ucube’ye benzetmesinin ardından yıkılan Kars’taki İnsanlık Anıtı’nın estetik değerini bir devlet organı, hükümet ya da Avrupa Komisyonu’nun yargılayamayacağını, sanat eserlerinin yıkılmasının her zaman ciddi kararlar olduğunu söyledi. Avrupa Parlamentosu üyelerinden Lorenzo Fontana, İnsanlık Anıtı’nın yıkımıyla ilgili AB Komisyonu’ra bir soru önergesi verdi.  2009 yılında Türkiye ve Ermenistan’ın daha yakın ilişkiler kurulmasına yönelik büyük bir anlaşma imzalandığını kaydeden Fontana, “Anıt heykeltraş tarafından Türkiye’nin Ermeni halkıyla dostluğunun bir taahhüdünü temsil etmek amacıyla düşünülmüştür.

Bununla beraber heykelin varlığı onu büyük bir Müslüman alimin mezarının yanına konulmuş bir ‘ucube’ olarak tanımlayan Türk Başbakan’ı tarafından şiddetle kınanmıştır. Birkaç ay sonra, belediyenin onayıyla, yasak bir alanda dikildiği gerekçesiyle yıkım çalışması başlamıştır” dedi.


Afganistan kıyaslaması

Heykeltraş’ın, yıkımı Afganistan Bamiyan’da bulunan Buda heykellerinin yıkılışıyla kıyasladığını kaydeden Fontana,“Komisyon, Türkiye ile anıt konusunda görüşme yaptı mı? Hükümete heykel yanında heykelin simgelediğini de ortadan kaldırıp kaldırmadığı sorulacak mı? Benzer bir sembolizm ya da sanat eseri eskisi yerine yapılacak mı?” sorularını yöneltti.

Füle de önergeye yanıtında, “Komisyon Türkiye’de Türk-Ermeni dostluğuna adanmış varolan tek anıtının yıkılmasından üzüntü duymaktadır” dedi.

Füle şöyle devam etti: “Ne Komisyon ne de herhangi bir devlet otoritesi ya da yönetim söz konusu  heykelin estetik değerini yargılayamazken, bir sanat ürününün yıkılması daima ciddi bir karardır. Anıtın yeri sorun ise, alternatif bir yer düşünülebilirdi.”


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