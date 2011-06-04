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İnsanlık Anıtı yerine kaşar heyeli yapılacak!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ucube'ye benzettiği Kars'taki İnsanlık Anıtı'nın yıkımı sürerken Belediye yeni bir anıt yaptırıyor

04 Haziran 2011 03:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ucube'ye benzettiği Kars'taki İnsanlık Anıtı'nın yıkımı sürerken Belediye yeni bir anıt yaptırıyor: Polyesterden kaşar ve bal heykeli,  kaşar 1.5 metre, bal heykeli ise 3.30 santimetre.





Gazete Habertürk'ün haberine göre, Kars Belediyesi, üniversitelere başvurup "1.5 metrelik kaşar, 3.3 metrelik bal heykeli yaptıracağız" diyerek fiyat istedi.

Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, "Girişte heykeli gören, kaşarımızın ünlü olduğunu anlayacak. Maliyeti belirleyip yarışma açacağız" dedi.

Bozkuş, "Heykelleri iyi-kötü tasarladık, çok güzel olacak. Kaşar ve bal heykellerini kentin girişinde yolun iki yanına koyacağız. Görenler 'Demek buranın kaşarı meşhurmuş' diyecek" ifadesini kullandı.
 
"Çok kaşar bir düşünce"

Yıkımı süren İnsanlık Anıtı'nı yapan heykeltraş Mehmet Aksoy ise "Çok kaşar bir düşünce. Heykeli yenilir sanıyorlar. Ölçüleri bile belli" diye konuştu.

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