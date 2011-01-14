-''İNSANLIK ANITI'' TARTIŞMALARI İNGİLİZ BASININDA LONDRA (A.A) - 14.01.2011 - Kars'taki heykel tartışmalarına yer veren İngiliz Economist dergisi, "İki büyük ve çirkin taş blok" başlığıyla yayımladığı makalede, "Kars'taki heykeller, Recep Tayyip Erdoğan etraftaysa güvende değil" yorumunda bulundu. Başbakan Erdoğan'ın geçen hafta Kars'a yaptığı ziyarette "Türkler ile Ermeniler arasında uzlaşıyı desteklemek için yapıldığı söylenen anıtın yıkılması çağrısında bulunduğunun" belirtildiği makalede, Erdoğan'ın "30 metre yüksekliğindeki birbirine uzanan iki beton figürden oluşan heykelin ucube olduğunu söylediği" ifade edildi. "Erdoğan'ın heykeli sevmemesinin tamamen estetik nedenlerden olduğunu da söylediğini" yazan Economist, "bazılarının Erdoğan'ın bunu Haziran ayında yapılacak genel seçim yaklaşırken, milliyetçi duygulara yönelik söylediğinden şüphe duyduğunu" kaydetti. Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokollere de değinilen makalede, Erdoğan'ın 2009 yılında Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve sınırın açılmasını sağlayacak bu protokolleri desteklediği hatırlatıldı. "Erdoğan'ın Ermenistan'ın işgal ettiği Azeri topraklarından çekilince, protokollerin onaylanabileceğinde ısrarcı olduğunu" yazan dergi, "Ermenistan'ın ise anlaşmayı tamamen feshetmek tehdidinde bulunduğunu" kaydetti. Erdoğan'ın Kars'taki heykelle ilgili, İslam alimi Hasan Harakani'nin mezarının yanında yer almasına da tepki gösterdiği belirtildi. "İnsanlık Anıtı"nın heykeltıraşı Mehmet Aksoy'un konuya ilişkin, "heykel yıkılırsa hükümet Taliban gibi görülür" görüşlerine de yer verilen makalede, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da heykelin şehrin tarihi dokusuna uygun olmadığını söylediği hatırlatıldı.