-İnsanlığın geleceği gezegenler arası seyahate bağlı LONDRA (A.A) - 08.01.2012 - Dünyaca ünlü İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, insanlığın geleceğinin gezegenler arası seyahatin mümkün hale gelmesine bağlı olduğunu söyledi. Hawking'in 70. yaşına basması onuruna öğretim üyeliğini yaptığı Cambridge Üniversitesinde konferans düzenlendi. ''Evrenin Durumu'' adlı konferansa, sağlık durumunun el vermemesi nedeniyle bizzat katılamamasına karşın, toplantıyı internet üzerinden yapılan canlı yayınla izleyen Hawking, gönderdiği konuşma kaydıyla da konferansta kendisini görmeyi ümit eden dinleyicileriyle buluştu. Konuşma kaydında, gezegenler arası seyahatin mutlaka gerçekleştirilmesinin insanlık için büyük önem taşıdığını savunan Hawking, yaşadığı gezegenin dışına yayılamaması durumunda insanoğlunu zorlu bir geleceğin beklediğini ileri sürdü. ''Aşağıya ayaklarınıza değil, gökyüzüne bakmayı aklınızda bulundurun. Gördüğünüzün anlamını kavramaya çalışın ve evreni neyin yarattığını merak edin. İlgili olun'' diye konuşan Hawking, ''Yaşadığımız bu narin gezegenin ötesine gitmeyi başaramamamız durumunda bir bin yıl daha daha hayatta kalacağımızı sanmıyorum'' dedi. 21 yaşındayken tedavisi olmayan "Amyotrofik lateral skleroz (ALS)" adlı sinir hastalığına yakalanan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hawking'in birkaç yıl içinde öleceği tahmin edilmişti. Bu hastalıkla yaklaşık 50 yıldır mücadele eden matematik ve fizik profesörü Hawking, "Zamanın Kısa Tarihi" gibi çok sayıda önemli esere imza attı.