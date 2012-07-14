İnsanlı istihbarat uçağı gelir gelmez 'acil' koduyla görevde

Terörle mücadelede istihbarat zafiyetini ortadan kaldırmak için ABD'den 2 yıllığına kiralanıp son teknoloji sistemlerle donatılan King Air 350 tipi uçakların ilki Türkiye'ye geldi.



Zaman'ın haberine göre, geçtiğimiz gece Ankara'ya inen uçağı Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri teslim aldı. İstihbarat toplama uçağı Batman'da konuşlandırılacak ve hemen göreve başlayacak. Geri kalan 4 uçağın da eylüle kadar gelmesi planlanıyor. Teröristin elindeki silahın markasına kadar odaklanma özellikli kameralarıyla dikkat çeken King Air, topladığı istihbaratı kriptolu hatlarla yer kontrol istasyonlarına iletecek.

İnsanlı istihbarat uçaklarından 3'ü 24 saat havada kalacak. 30 bin feet yani yaklaşık 10 km yüksekliğe kadar çıkacak. Projenin toplam bedeli 70 milyon dolar. Zaman, hükümetin aldığı kararı ve söz konusu uçakların Türkiye'ye geleceğini 6 Nisan'daki haberiyle duyurmuştu. İsrail'le yaşanan kriz ve yer kontrol istasyonu eksikliği nedeniyle aynı anda üçten fazla Heron'un uçamaması hükümeti uzun süredir düşündürüyordu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan proje kapsamında Genelkurmay, Emniyet ve MİT üçgeninde gizli görüşmeler yapıldı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülen ve gizli tutulan ihale 70 milyon dolara sonuçlandı ve sözleşme imzalandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın emrine verilecek uçaklardan Emniyet Genel Müdürlüğü de faydalanabilecek.

Proje başarıya ulaşırsa, MİT için de King Air kiralanması gündeme gelecek. Uçaklar için Batman'a veri iletişim hatları kurulacak. Uçakların topladığı görüntüler bu hatlar aracılığıyla hem bölgedeki üslere hem de Ankara'ya iletilecek.