"İnsanların Koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra birkaç gün kötü hissetmesi normal; yan etkiler insanları caydırmamalı"

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Doktorlar, Koronavirüs aşısı yaptıranların birkaç günlüğüne kendisini kötü hissetmesinin "normal" olduğunu söyledi.

Kraliyet Pratisyen Hekimler Koleji, aşıların hayat kurtardığına dikkat çekerek bu yan etkilerin insanları aşı olmaktan caydırmaması gerektiğini söyledi.

BBC'nin aktardığına göre Koronavirüs aşısı yaptıranların yüzde %10'undan fazlası baş ağrısı, yorgunluk ve aşının vuruldu yerde acı gibi yan etkiler görüyor.

Uzmanlar bu yan etkilerin genellikle hafif olduğunu ve birkaç gün sürdüğünü ifade etti.

Oxford-AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech aşısını yaptıranların yüzde 10'unda fazlasının gördüğü yan etkiler şöyle listelenmişti:

- Enjeksiyonun yapıldığı bölgede acı, sıcaklık, kaşınma ve morarma

- Hastalık hissi

- Yorgun hissetme

- Üşüme veya ateşi yükselmiş gibi hissetme

- Baş ağrısı

- Mide bulantısı

- Eklem ve kas ağrısı



Daha az görülen yan etkiler:



- Enjeksiyon bölgesinde şişme veya kızarma

- Ateş

- Kusma veya ishal

- Yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük ve üşüme gibi grip benzeri semptomlar