'İnsanları özleyen yunus' kıyıya hediye bırakmaya başladı

Avustralya’da müşterilerin yunusları beslediği bir kafe korona virüsü nedeniyle boş kalınca, insanlarla teması özleyen bir yunus kıyıya ‘hediye getirmeye’ başladı. Mistik (Mystique) isimli 29 yaşındaki kambur yunus, kendilerini beslemeye gelen gönüllülere okyanusun altından çıkardığı ‘hediyeleri’ sunarken görüntülendi.

Avustralya’nın Queensland kentinin Tin Cay Koyu’nda bulunan yunus besleme merkezinin kıyıdaki kafesi, korona virüsü tedbirleri nedeniyle bir süredir boş kalmış durumda. Yunusları artık onlarca müşteri değil, az sayıda gönüllü besliyor.

Gazete Duvar'da yer alan ahbere göre 1991 yılından bu yana merkezin yunus besleme programında olan Mistik ise bu süreçte, gönüllülere düzenli olarak okyanustan çıkardığı deniz süngerlerini, deniz kabuğu tutmuş şişeleri ve mercan parçalarını getirdi. Kafenin Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, “Sürü bize düzenli hediyeler getiriyor, insanlarla teması ve ilgi görmeyi ne kadar özlediklerini gösteriyorlar. Hepinizi özledikleri kesin” denildi.

"Bunu ona biz öğretmedik, o bize öğretti"

Merkezdeki yunusları besleyen gönüllülerde Lyn McPherson ise yunusun geçmişte de insanlara bir şeyler vermeyi sevdiğini ama bu davranışının karantina sürecinde turistlerin yok olmasıyla daha da arttığını söyledi. McPherson, “Biz de ona karşılığında balık veriyoruz. Bunu ona biz öğretmedik, o bize bunu yapmayı öğretti” dedi. McPherson, “Turistlere kapatıldığımızdan beri bu giderek daha fazla yapmaya başladı. Bazen tek seferde 10 parça getiriyor ve balık alabilmek için onları yan yana diziyor” diye konuştu.

Merkezin yunus besleme programında düzenli olarak beslenen diğer yedi yunustan hiçbirinin bu davranışı sergilemediği belirtiliyor.