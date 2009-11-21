İnsanları öldürüp yağların sattılar!

T24 - Peru'da cinayet işleyip cesetlerden elde ettikleri yağları kozmetik sektöründe kullanılması için karaborsada satan bir çete ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, insan yağı konusunda büyük bir piyasa olduğu varsayımına şüpheyle yaklaşıyor.



Peru'da adam kaçırmalarla ilgili emniyet birimi müdürü Albay Jorge Mejia, yakalanan 3 zanlının 5 kişiyi öldürdüklerini itiraf ettiklerini, ancak çetenin daha fazla cinayete karışmış olmasından şüphelendiklerini söyledi.



Mejia, zanlılardan ikisinin sıvı insan yağı dolu şişeler taşırken yakalandığını ve polise bunların piyasa değerinin galon başına 60 bin dolar (litresi 15 bin dolar) olduğunu söylediklerini aktardı.



Avrupa'daki kozmetik şirketleri?



İnsan yağının Peru'nun başkenti Lima'da aracılara satıldığını belirten Mejia, polisin bunların daha sonra da Avrupa'daki kozmetik şirketlerine satıldığından şüphelendiğini, ancak bu yönde herhangi bir satış işlemi olduğunu teyit edemeyeceklerini kaydetti.



Mejia, polisin 4 ay kadar önce insan yağı satıldığına dair bir ipucunu değerlendirerek harekete geçtiğini ve çeteye sızdığını, daha sonra ede edilen örnekten bunun insan yağı olduğunun doğrulandığını söyledi.



3 Kasım'da çete üyeleri Serapio Marcos Veramendi ve Enedina Estela'nın Lima'da bir otobüs durağında şişe içinde 1 litre insan yağıyla yakalandıklarını anlatan Meija, bu zanlıların verdikleri ifadelerin ardından 3 gün sonra diğer zanlı Segundo Castillejos'a ulaşıldığını anlattı.



Çetenin altı üyesinin aranmakta olduğunu kaydeden Mejia, bunlar arasında çetenin lideri Hilario Cudena'nın da bulunduğunu belirtti.



Polis yağları gösterdi!



Polis, basın toplantısında gazetecilere zanlılardan ele geçirdiği iki şişe yağ ile 27 yaşındaki bir kurbanın resmini gösterdi. Polisin insan yağını alan satıcının peşinde olduğu belirtildi.



Resmi polis kayıtlarına göre, çetenin faaliyet gösterdiği Huanuco eyaletinde yaklaşık 60 kişinin kayıp olduğu biliniyor. Tıbbi uzmanlar ise insan yağı konusunda uluslararası alanda bir karaborsa piyasa olduğu konusunda şüphelerini ifade ediyor.



Yale'den profesör: Bilimsel olarak saçmalık



Yale Üniversitesi'nden dermatoloji profesörü Lisa Donofrio, cildin esnekliğini muhafaza etmeye yönelik "insan yağı ekstresi" için belki küçük bir pazar olabileceğini, ancak bu tip yaklaşımların bilimsel olarak tümüyle saçmalık olduğunu söyledi.



Uzmanlar, ayrıca insan yağının kırışıklık karşıtı tedavilerde kullanıldığını, ancak bunun da her zaman tedavi olan kişinin kendisinden elde edildiğini hatırlatıyorlar.



New York'taki Cornell Weill Medical College'da görevli doktor Neil Sadick, tedavide başka birinin yağının kullanılmasının insan yaşamını tehdit eden sonuçlara yol açabileceğini vurgularken, Virginia Üniversitesi'nden plastik cerrahı Adam Katz da birçok insanın yağ bağışlamaya istekli olduğunu, bu konuda karaborsa oluşması için bir neden bulunmadığını belirtti.