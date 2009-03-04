'İnsanlar telefonla konuşmaktan korkuyor'

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, artık hiç kimsenin telefonda rahatça konuşamadığını söyledi.



Beykent Üniversitesi'nde vereceği konferans öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, ''DTP'li Ahmet Türk'ün TBMM'de Kürtçe konuşması' yasal bir konu. Kanunlara göre yapılmaması gerekir. Herkes istediğini yaparsa anarşi doğar. Savcıların gerekeni yapması gerektiğini düşünüyorum. Genelkurmay açıklama yapmıştır" dedi.



Büyükanıt, ''Kim dinliyor bana sormayacaksınız. Üzüntü ile izliyorum. İnsanlar artık birbirleri ile telefonla konuşmaya bile korkar hale geldi. Kim dinliyor nasıl dinliyor bilmiyorum" diye konuştu.

