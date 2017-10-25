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Dünya

"İnsanlar, robotlarla evlenip çocuk sahibi olabilir"

"Yapay zekâya sahip robotların çocukları olabilecek"

25 Ekim 2017 13:52

Dünyanın ilk seks robotunu yapan İspanyol mühendis Sergi Santos, gelecekte insanlar ve robotların evlenerek çocuk sahibi olabileceklerini iddia etti.

Bir insan ve bir robottan alınan kişilik özelliklerinin harmanlanarak üçüncü bir yapay zekâ geliştirileceğini belirten Sergi Santos, bunun da 3D yazıcılarla üretilen yeni bir robot bedene aktarılacağını öngörüyor. Dünyanın ilk seks robotunun yaratıcısı olan Santos’a göre bu şekilde yapay zekayâ sahip robotlarla onların sahibi olan insanların çocukları olabilecek.

Hürriyet’in haberine göre, İspanyol mühendis, bu amaca ulaşmak için ‘Silikon Samantha’ adını verdiği seks robotunun üzerinde çalışmalarına başladı. Samantha’nın, 16 yıllık eşi tasarımcı Martisa Kissamitaki ile ‘evliliğini’ de geliştirdiğini belirten Santos, insanlarla "duygusal yakınlık" kurup karşılık verebilen bir seks robotunun 3 bin Euro’ya (13 bin lira) mal ediyor.

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