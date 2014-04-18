'İnsanlar ot yiyerek hayatta kalıyor'



Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyi'nde en sık gündeme gelen ülkeler arasında yer alıyor. Ancak ülke bu kez nükleer programı nedeniyle değil, insan hakları ihlâlleriyle gündeme taşındı.

New York'taki BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan toplantıda, Kuzey Kore'deki insan haklarını araştıran komisyon, ülkedeki çalışma kamplarında 80 bin ila 120 bin arasında siyasi tutuklu bulunduğunu ve ülkedeki açlığın tasavvur edilemeyecek boyutlarda olduğuna dikkat çekti. Komisyon, başka bir örneği daha bulunmayan ağır insan hakları ihlâlleri nedeniyle, Kuzey Kore yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerektiğini belirtti.

'İnsanlar açlıkla savaşıyor'

Komisyon Başkanı Michael Donald Kirby, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, dünyanın dördüncü büyük ordusuna sahip Pyönyang yönetimi savaş uçakları satın alırken, insanların ot ve küçük kemirgenleri yemek zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

Komisyon Kuzey Kore'deki insan hakları ihlâllerine yönelik raporunu, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'a da gönderildiği belirtildi. Komisyon Başkanı Kirby, ülkedeki her şeyin Kim'in elinde olduğuna dikkat çekerek, yapılacak suç duyurusundaki ilk kişinin de yine Kim olması gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore rejiminin halka en temel insan haklarını sağlamaya dahi yanaşmadığını ifade eden Kirby, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması konusunda öncelik tanınması gereken daha acil bir durum olmadığını ifade etti. Komisyon, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ve BM Güvenlik Konseyi'nin de neler yapılabileceğine karar vermesi gerektiğini açıkladı. Başkan Michael Donald Kirby, yaşananlara kayıtsız kalmanın seçenekler dahilinde olmadığına dikkat çekti.