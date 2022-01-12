"İnsanlar günün ortalama 4.8 saatini cep telefonunda geçiriyor"

Britanya’da bir uygulama takip sitesi olan App Annie’nin verilerine göre insanlar günün ortalama 4.8 saatini cep telefonlarında geçiriyor.

BBC’de yer alan habere göre, App Annie insanların cep telefonu ve mobil uygulama kullanım sıklıklarını takip ederek bir rapor hazırladı.

Rapora göre, TikTok 2021’de dünya genelinde en çok indirilen uygulama oldu. İnsanların TikTok’ta 2021’de bir yıl önceye göre yüzde 90 daha fazla vakit geçirdiği görüldü. YouTube’un ise dünya genelinde en popüler video yayını uygulaması olduğu belirtildi.

App Annie CEO’su Theodore Krantz “Cep telefonları her kategoride rekor kırarken büyük ekran giderek ölüyor” dedi.

Şirketin Türkiye, ABD, Japonya, Meksika, Singapur ve Kanada’dan elde ettiği veriler cep telefonunda geçirilen ortalama saatin dört saat 48 dakika olduğunu gösterdi.

Brezilya, Endonezya ve Güney Kore’deki kullanıcılar beş saati geçti.

Rapor, pandeminin de etkisiyle insanların alışveriş uygulamalarında geçirdiği zamanın arttığını da gösterdi. Yeme-içme uygulamaları da 2021’de oldukça popülerleşti.