İnsanlar bisiklet kullanımına teşvik ediliyor

T24 - Dünya'da, bisiklet kiralama sistemi uygulayan kentler arasında Londra'da girdi.

Yıl sonuna kadar kent çapında 400 ayrı noktaya yerleştirilecek altı bin kadar bisiklet Londralıların ve turistlerin kullanımına açılacak.

Sistemi kuranlar, bisiklet kiralamanın Paris'teki uygulamasında çıkan sorunların ardından bazı değişikliklere gittiğini açıkladı.

Sistem Paris'te uygulandığında, kiralanan bisikletlerin birçoğu çalınmıştı.

Bugün başlanan uygulamaya 12,000'den fazla kişinin kaydolduğu bildiriliyor.

Londra belediyesi, üye sayısının bisiklet sayısının şimdiden iki katına varmasının bir sorun yaratmayacağını savunuyor.

Kiralanan bisikletler 23 kilo ağırlığında ve üç vitesli.

Ağırlık ve hız düşüklüğü, insanları, bisikletleri uzun süre ellerinde tutmaktan caydırma amacı taşıyor.

Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, kiralama sistemi sayesinde kentin renginin değişeceğini savunuyor.

Belediye başkanına göre, kiralanan mavi renkteki bisikletler, çift katlı kırmızı otobüsler ve siyah renkli taksiler gibi kentin simgesi haline gelecek.

Kendisi de işe bisikletle giden Johnson, Londra'yı dünyanın en yaygın bisiklet kullanan kentlerinden biri yapmayı hedefliyor.

Londra ile benzer bir iklime sahip olan Amsterdam'da kent merkezinde bisiklet kullanımı çok yaygın.



