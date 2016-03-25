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"İnsanlar beni canlı bomba zannedip polise ihbarda bulunuyor"

İnşaat ustası Muhammet Mustafaoğlu'nun hayatı canlı bomba Savaş Yıldız'a benzerliğiyle kâbusa döndü

25 Mart 2016 12:25

Bursa'da çatı ustası olarak çalışan ve ülke genelinde IŞİD'in canlı bomba eylemcisi olarak aranan Savaş Yıldız'a benzerliği ile hayatı kabusa dönen Nur Muhammet Mustafaoğlu, sokağa çıktığında insanların kendisini canlı bomba zannedip ihbarda bulunduklarını söyledi.  Benzerlik yüzünden günde onlarca kişiye canlı bomba ile hiçbir ilgisinin olmadığını anlatan Mustafaoğlu, "Bursa’da yağmur yağıyor, bense insanlar tedirgin olmasın diye hasta olmayı göze alarak tişörtle geziyorum"  dedi.

 

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mustafaoğlu, canlı bombayla hiçbir alakasının olmadığını söyleyerek "Ben Türk'üm. Bursa’da ikamet ediyorum. Bana benzeyen canlı bombanın resminden haberim yoktu. Abim telefonuma canlı bombanın resmini atarak, bana çok benzediğini söyledi. Her yerde haberi çıkan canlı bomba Savaş Yıldız hakikaten bana çok benziyor" dedi.

Vakit kaybetmeden en yakın polis karakoluna başvurduğunu anlatan Mustafaoğlu, "Polise, canlı bomba olarak aranan teröristin resmini göstererek, bana çok benzediğini söyleyip kendi kimliğimi gösterdim. Canlı bombanın benimle hiçbir alakası olmadığını anlattım. Polis de inceleme yapıp, canlı bombanın benimle alakası olmadığını belirledi. Her yerde aranan canlı bombanın fotoğrafı yayınlandıktan sonra yurt dışındaki yakınlarım da arayarak, 'Oğlum sen nasıl böyle bir işe bulaştın' diye sitem ettiler. Onlara hakikati anlatmakta zorlandım. Bir benzerlik olduğunu söyledim. Ben askerliğimi Hakkari Şemdinli’de yaptım ve gaziyim. Canlı bombanın fotoğrafı yayınlandıktan sonra işe gitmek için minibüse bindiğimde insanlar bana tuhaf tuhaf bakıyor. Korkudan hava soğuk olmasına rağmen üzerime mont giymiyorum, tişörtle geziyorum. Benzerlikten dolayı üzerime mont giysem daha büyük sıkıntı olacak. İki gündür Bursa’da yağmur yağıyor, bense insanlar tedirgin olmasın diye hasta olmayı göze alarak tişörtle geziyorum" diye konuştu. 

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