-İnsanlar 2012'den umutlu NEW YORK (A.A) - 12.01.2012 - Yapılan bir kamuoyu yoklaması, insanların 2012 yılının geçen yıldan daha iyi olacağına inandığını ortaya koydu. Ipsos'un aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 ülkede yaptığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 75'ine yakını 2012'nin daha ümit verici bir yıl Olacağını düşünüyor. 2012'nin daha iyi olacağını düşünen ülkelerin başını yüzde 91'le Fransa ve Endonezya çekti. Bu ülkeleri yüzde 90'la Brezilya, yüzde 89'la Hindistan izledi. Türkiye yüzde 67'lik oranla 16. sırada yer buldu. En son sıralarda ise yüzde 45'le İtalya, yüzde 46'yla Japonya ve yüzde 55'le İsveç yer aldı. ABD'de de katılımcıların yüzde 74'ü bu yıl için iyimser olduğunu bildirdi. 24 ülkede 21 bin 245 yetişkinle yapılan ankette ekonominin daha güçlü olacağını düşünenlerin en düşük olduğu ülke ise yüzde 19'la Fransa oldu. Türkiye'de oran yüzde 37 çıkarken, ekonomi alanında kötümserlik konusunda Fransa'yı Macaristan, Belçika, İtalya ve İsveç izledi. Hindistan, Brezilya, Hindistan ve Suudi Arabistan küresel ekonominin güçleneceğini düşünen ülkeler oldu. Araştırma, gençlerin, varlıklıların ve eğitimlilerin daha iyimser görüş bildirdiğini de ortaya koydu.