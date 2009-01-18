T24 LogoT24 Logo
Dünya

İnsanın içini yakıyor ama elbiselere dokunmuyor

Atıldığı yerdeki canlıları önce nefessiz bırakan sonra da içini tamamen yakan fosfor bombası, elbiselere zarar vermiyor.

18 Ocak 2009 02:00

Eyüp Erdoğan / Tempo24

İsrail’in tank veya top ile attığı fosfor bombası, havada asılı durduktan sonra küçük parçalar halinde yere düşüyor. Açıldıktan sonra havayla temas eden fosfor, alev topları haline geliyor.

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi, öncelikle ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açıyor. Bir sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanıyor. Beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmezken, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürüyor.

Yanması durdurulamıyor

Beyaz fosfor kullanımı sonrasında çekilen fotoğraflarda, kemiklerine kadar yanmış, ancak elbiseleri pürüzsüz kurbanlara rastlanıyor. Yanma reaksiyonu bir kez başladığında durdurulamıyor. Nihai etki, napalm bombasının aynısı, hatta daha da kötüsü olarak özetlenebilir.



Yukarıdaki fotoğrafta, 1921 yılında USS Alabama gemisi üzerinde fosfor bombasını test eden bir ABD uçağını görüyorsunuz. 

Uluslararası anlaşmalara göre yangın silahı olarak kabul edilen beyaz fosfor, 1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu kapsamına giriyor. Bu konvansiyon yangın silahlarının sivil halk üzerinde veya hava saldırılarında sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılmasını yasaklıyor. ABD bu konvansiyona taraf olmakla birlikte, yangın silahlarını içeren III. protokolü imzalamadı. İsrail ise Gazze’de beyaz fosfor bombası kullandığı iddialarını reddetmeye devam ediyor.

Beyaz fosfor ayrıca duman kamuflajı ve hedef tayininde kullanılıyor. İngilizcesi ‘White Phos’ olan beyaz fosofor kısaca WP ve ‘Willie Pete’ olarak da adlandırılıyor.

BBC, beyaz fosforu ABD’nin Irak’ta kullandığını iddia etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24