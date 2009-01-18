İnsanın içini yakıyor ama elbiselere dokunmuyor

Eyüp Erdoğan / Tempo24



Yanması durdurulamıyor



Fosfor dumanının teneffüs edilmesi, öncelikle ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açıyor. Bir sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanıyor. Beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmezken, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürüyor.Beyaz fosfor kullanımı sonrasında çekilen fotoğraflarda, kemiklerine kadar yanmış, ancak elbiseleri pürüzsüz kurbanlara rastlanıyor. Yanma reaksiyonu bir kez başladığında durdurulamıyor. Nihai etki, napalm bombasının aynısı, hatta daha da kötüsü olarak özetlenebilir.

Yukarıdaki fotoğrafta, 1921 yılında USS Alabama gemisi üzerinde fosfor bombasını test eden bir ABD uçağını görüyorsunuz.



Uluslararası anlaşmalara göre yangın silahı olarak kabul edilen beyaz fosfor, 1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu kapsamına giriyor. Bu konvansiyon yangın silahlarının sivil halk üzerinde veya hava saldırılarında sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılmasını yasaklıyor. ABD bu konvansiyona taraf olmakla birlikte, yangın silahlarını içeren III. protokolü imzalamadı. İsrail ise Gazze’de beyaz fosfor bombası kullandığı iddialarını reddetmeye devam ediyor.



Beyaz fosfor ayrıca duman kamuflajı ve hedef tayininde kullanılıyor. İngilizcesi ‘White Phos’ olan beyaz fosofor kısaca WP ve ‘Willie Pete’ olarak da adlandırılıyor.



BBC, beyaz fosforu ABD’nin Irak’ta kullandığını iddia etmişti.