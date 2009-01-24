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Dünya

İnsani yardıma giden Türk heyetine engel

Aralarında 2 eski milletvekili ile çok sayıda doktorun bulunduğu 30 kişilik Türk heyeti, dünden bu yana Gazze'ye giremiyor

24 Ocak 2009 02:00

Türkiye'den Filistin halkının yaralarını sarmak için giden, aralarında 2 eski milletvekili ile çok sayıda doktorun bulunduğu 30 kişilik heyet, Mısırlı yetkililerin izin vermemesi nedeniyle Refah Sınır Kapısı'ndan dünden bu yana bekliyor.

Türkiye'den insani yardım amacıyla Gazze'ye giden eski AKPmilletvekilleri Süleyman Gündüz ile Muhammet Polat, Yeryüzü Doktorları, İsra Derneği, Cansuyu ve diğer insani yardım kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin aralarında bulunduğu 30 kişilik heyetin Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerine dün izin verilmedi.

Bunun üzerine Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen Türk heyeti geceyi soğuk hava şartlarına rağmen burada geçirdi. Mısırlı yetkililerin, bölgeyi terk etmesini istediği Türk heyetinin gıda ve su ihtiyacını karşılamalarına da izin vermediği öğrenildi.

Türk heyetindeki bir yetkili, dünden bu yana Refah Sınır Kapısı'nda bütün olumsuzluklara rağmen beklediklerini ve Gazze'ye giriş yapmak için çeşitli girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Şu ana kadar girişimlerinden sonuç alamadıklarını belirten yetkili, şunları kaydetti:

"Gazze'ye Fransız, Alman, İrlandalı gibi çok sayıda yabancı heyetin geçişine izin verilmesine rağmen Türk heyetine kaba kuvvete varan bir davranış gösterilmesine ve izin verilmemesine bir anlam veremedik. Mısırlı yetkililerin Türk heyetine karşı bu katı tutumuna anlam veremedik. Biz o bölgeye sadece insani yardım amaçlı olarak gidiyoruz ve heyettekilerin büyük çoğunluğunu da zaten doktorlar oluşturuyor."

Türk yetkili, heyettekilerin aldıkları karar gereğince Gazze'ye giriş yapana kadar bölgede bekleyişlerini sürdüreceklerini bildirdi.

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