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Dünya

İnsan vücudunun içini gösterebilen kamera geliştirildi

Yeni kamera, vücudun içindeki ışık kaynaklarını tespit ediyor

04 Eylül 2017 14:52

Bilim insanları, insan bedeninin içini gösteren yeni bir kamera icat etti. Bu kamera, doktorların dahili inceleme yaptıkları zaman endoskop gibi tıbbi cihazların vücut içindeki ilerlemesini takip etmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlandı.

Tıp dünyasında şu anda ağırlıklı olarak yüksek maliyetli röntgen gibi tarama teknolojileri kullanılıyor.

Yeni kamera, vücudun içindeki ışık kaynaklarını tespit ediyor. Böylece endoskop aletinin uzun esnek tüpünün ışıklı ucu tespit edilerek, kaydedilen ilerleme izlenebilecek.

Edinburgh Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kev Dhaliwal, "Bu teknolojinin çok farklı şekillerde kullanılabilme potansiyeli mevcut. Cihazın yerinin tespit edilebilmesi, sağlık hizmetlerinde yapılan birçok uygulama için kritik önem taşıyor" dedi.

Yapılan ilk testler, prototip cihazın, normal koşullar altında dokunun 20 santimetre altına kadar nokta ışık kaynağını takip edebildiğini ortaya koydu.

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