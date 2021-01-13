İnsan ve Özgürlükler Partisi yöneticileri başvuru için İçişleri Bakanlığı'na gitti; polis gözetiminde bekletildi

T24 Haber Merkezi

Genel merkezi Van'da bulunan İnsan ve Özgürlükler Partisi yöneticileri, partilerinin resmi statü kazanması için gittikleri İçişleri Bakanlığı'nda polis eşliğinde bekletildi.

Olayı ilk olarak gazeteci Ruşen Takva sosyal medya hesabından duyurdu.

Daha sonra İnsan ve Özgürlükler Partisi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada başvuru için İçişleri Bakanlığı'nda bulunan heyetin fiili olarak gözetim altında tutulduğu belirtildi.

2017'de kurulan İnsan ve Özgürlükler Partisi, 2018'de resmi statü kazanmak için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu.

Başvurunun sonuçlanmaması üzerine Bakanlık'la yeniden iletişime geçen parti yönetimi başvurunun bizzat Ankara'da yapılması gerektiğin yanıtını aldı.

Bugün İçişleri Bakanlığı'na ellerinde dosyalarla birlikte giden heyet, "Memur yok" yanıtını alınca binadan ayrılmayacaklarını söyledi.

Bunun üzerine heyet, polisin çağrıldığını, polis eşliğinde bekletildiklerini açıkladı.

Gelişmelerin ardından İnsan ve Özgürlükler Partisi "Keyfî muameleye müsaade etmeyeceğiz, anayasal hakkımızı savunacağız. Yarın saat 10:00 da yine İçişleri Bakanlığı'nda olmak üzere ayrıldık" açıklamasını yaptı.

Siyasi Partiler Kanuna göre "Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, önceden izin almaksızın serbestçe" kuruluyor. Tüzel kişilik kazanmaları için ise İçişleri Bakanlığı'na başvurmaları gerekiyor.