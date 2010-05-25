İnsan ticaretinde korkunç tablo

T24- Kadın Dayanışma Vakfı, insan ticaretinin boyutlarını ortaya koyan çalışmayı ''İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler İşbirliği'' ismiyle broşür haline getirdi.



Broşürde yer alan bilgilere göre, insan ticareti, ''Zorla çalıştırma, esarete tabi kılma, fuhuş yaptırma ve vücut organlarını almak amacıyla, tehdit, baskı, cebir, şiddet, hile, çaresizliklerden istifade etme ve nüfuzu kötüye kullanma gibi yöntemlerle kişileri tedarik etme, kaçırma ve başka yerlere götürme'' şeklinde tarif ediliyor.



İnsan ticareti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığından sonra, en karlı (yıllık ortalama 25-30 milyar dolar) ve riski en düşük üçüncü organize yasadışı faaliyet olarak biliniyor.



Tecavüz, işkence, zorla kürtaj, aç bırakılma, kendileri ve aile üyelerinin yaşamlarına karşı tehditler gibi şiddet olaylarına maruz kalan, psikolojik ve fiziksel travma, hastalık, madde bağımlılığı, besinsizlik, toplumsal dışlanma gibi sonuçlarla baş etmek zorunda bırakılan insan ticareti mağdurlarının önemli bir bölümü kadın ve çocuklardan oluşuyor.



İnsan ticareti konusunda uluslararası örgütlerin tespitlerinden bazıları ise şöyle:

•Uluslararası Çalışma Örgütünün tahminlerine göre dünya üzerinde şu anda 2,45 milyon insan zorla çalıştırılıyor.



•Dünya Sağlık Örgütüne göre, her yıl hastalara nakledilen 70 bin böbreğin en az yüzde 10'u yasal olmayan yollarla temin ediliyor.



•BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi Küresel İnsan Ticareti Raporuna göre, kadın ve çocukların cinsel istismarı yüzde 79 oranla insan ticaretinin en sık görülen biçimi. Zorla çalıştırma ve organ kaçakçılığı insan ticaretinin sadece yüzde 21'ini teşkil ediyor. Ayrıca mağdurların yüzde 66'sı kadın, yüzde 22'si çocuk, yüzde 12'si erkeklerden oluşuyor.

Türkiye'de ulaşılabilen kadın ticareti mağdurları özellikle Özbekistan, Moldova, Türkmenistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Kırgızistan gibi ülkelerin vatandaşlarından oluşuyor.



Bilinen sayıları daha az olmakla birlikte Türk vatandaşları da insan ticaretinden mağdur oluyor.



157 ACİL YARDIM HATTI



İnsan ticareti mağdurlarının kurtarılma süreçlerine yardım amacıyla, 157 numaralı acil yardım hattı 2005 yılından itibaren 7 gün 24 saat Türkçe, İngilizce, Rusça ve Romence'nin yanı sıra diğer kaynak ülke dillerinde de insan ticareti mağdurlarına ücretsiz olarak hizmet veriyor.



Cep telefonları da dahil Türkiye'nin her yerinden 157, yurtdışından da +90 312 157 11 22 numaralı hatta ulaşılabiliyor.



Hatta çalışanlar, psikososyal danışmanlık, acil yardım ve bilginin paylaşımı konularında eğitim alıyor.