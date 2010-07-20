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Dünya

İNSAN TACİRİ 2 TÜRK GÖZALTINA ALINDI ROMA (A.A)

20 Temmuz 2010 14:52

-İNSAN TACİRİ 2 TÜRK GÖZALTINA ALINDI ROMA (A.A) - 20.07.2010 - İtalya'nın güneyindeki Otranto yakınlarında yelkenli tekneyle kaçak göçmen taşıdıkları saptanan iki Türk vatandaşının gözaltına alındığı açıklandı. Afganlar ve İranlılardan oluşan 60 göçmenin kimlik saptama çalışmaları devam ederken, 16 metre uzunluğundaki 8 yataklı yelkenliye de İtalyan makamları tarafından el konuldu. Göçmenler arasında 15 genç kadın ve 14 çocuğun bulunduğu, sağlık kontrolü akabinde dört kadının tedavi altına alındığı kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, göçmenler ilk sorgularında, yelkenliye bir Türk limanından bindiklerini ve İtalya'ya 5 günlük bir yolculuktan sonra ulaştıklarını söylediler.

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