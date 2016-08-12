İnsan müsveddesi, çarptığı iki çocuğu 'koltukları kirlenmesin' diye bagajda taşıdı!

Adıyaman’da bisikletli iki çocuğa çarpan sürücü, ‘koltuklar kirlenmesin’ diye yaralı çocukları bagaja kapatarak sağlık kuruluşuna getirdi. Kanlar içerisinde kalan yaralı çocukları üst üste istifleyerek bagajda taşıyan sürücünün insanlık dışı davranışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, önceki gün Kahta-Siverek karayolu Narince köyü civarında meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 34 KS 6809 plakalı otomobil ile Mustafa O.'nun (14) kullandığı bisiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu bisiklette bulunan Mustafa O. ile Hüseyin O. (13) ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü, yaralı çocukları 'koltuklar kirlenmesin' diye arabanın bagajına koyarak, Narince köyündeki Acil Sağlık İstasyonuna götürdü. Yaralı iki çocuk buradan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Hüseyin O. yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

“Önce arkadaşımı alıp bagaja attı”

Mustafa O. kazayı anlatarak, “Arkadaşlarla ziyarete gidecektik. Eşyalarımız aldık. Karadut köyü Üzeyir Peygamber ziyaretinin oradaki trafo yakınlarında bize araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayağım kırıldı. Şoför ilk önce arkadaşımı alıp bagaja attı. Daha sonra da beni de alıp arabanın bagajına arkadaşımın yanına koydu. Bagaja koyarken benim elim bagaj kapısının arasında kaldı. Ben de bağırdım. Sesimi duyan şoför tekrar bagaj kapısını atçı. Ben de elimi düzeltim. Bagaj kapısın tekrar kapatıp bizi Narince köyüne götürdü. Oradan da ambulanslarla bizi Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırdılar” dedi.

Yaralı çocukların ailesi ilk önce şikayetçi olmadıkları sürücünün, çocukları bagajda getirdiğini öğrenince şikayetçi oldu. Yaralı çocuğun dedesi Mustafa O. “Kaza olduğunda ben Kahta’daydım. Telefonla bana torunum ile yeğenimin kaza yaptığını öğrendim. Hemen Kahta Devlet Hastanesine gittim. Önce yeğenimi getirdiler. 15 dakika sonra da torunumu getirdiler. Gerger Karakol Komutanı geldi. Muhtar sen şikayetçi misin dedi. Ben de kaza her yerde olur. Şikayetçi değilim dedim. Daha sonra gidip yeğenime ve torunuma çarpan arabaya baktım. Bagajda bir sürü kan var. Sonra öğrendik ki çocuklara çarptıktan sonra her iki yaralıyı arabanın bagajına koyup öyle hastaneye getiriyor. Benim yeğenimi altta torunumu da üste koyarak bagaja koyuyor. Adamlar da diyor ki ben bagaja koymamışım. Ama arabanın arka koltukları ise tertemiz. Böyle şey olamaz” dedi. Narince Köyü sakinlerinden Mehmet Kaya da “Çocuklara çarpan şoför, yaralıları buraya getirdi. Çocukları yani yaralılar arabanın bagajından çıkardılar. Hayvana bile yapılmaması gereken şeyi yapmış” dedi.

“Bu nasıl insan?”

Yaralının amcası Osman O. ise “Bu çocukları vuran vatandaş, nasıl bir insan? Kaza olabilir, insan kazada ölebilir de. Ama yaralıları tutup arabanın bagajında hastaneye götürmesi vahşice bir olay. Biz bu işin sonuna kadar takipçisiyiz. Bu çocuklardan biri ölümle pençeleşiyor. Diğerinin de durumu ağır. Narince'den Kahta’ya kadar arabanın bagajında yaralıları getiriyor. Allah belasını versin. Böyle vahşi bir olay bir daha olmasın. Bizim ciğerimiz yanıyor. Davacı olacağız ve bu işin peşini bırakmayacağız. Şahsın en ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.