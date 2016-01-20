"İnsan kaçakçılığı uyuşturucu ticaretiyle aynı boyutlara geldi"

Avrupa polis Teşkilatı Europol insan kaçakçılığının artık uyuşturucu ticaretiyle aynı boyutlara geldiğini açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, kaçakçı çeteleri geçen yıl yaklaşık 6 milyar dolar gelir elde etti.

Sadece yılın ilk 20 gününde 23 bin kişi Türkiye'den Avrupa'ya kaçak yollarla geçti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç katlık artış anlamına geliyor.

Kış aylarında denizden geçişin zorlaşmasıyla fiyatlar yarıdan fazla düşerek 700 dolara kadar indi.

Avrupa Birliği mülteci akışının denetim altına alınması için 2,2 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye üç milyar dolarlık yardım vaat etti. Ancak BBC Muhabiri Fergal Keane'in İzmir'den gönderdiği habere göre, AB'yle Türkiye arasındaki bu uzlaşma mültecilerin ızdırabından para kazanan çeteleri durdurmadı. Kaçakçı çeteleri geçen yıl yaklaşık 6 milyar dolar gelir elde etti.