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Dünya

İnsan kaçakçılığından 150 milyon dolar elde ediyorlar!

Kahire'deki BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi Temsilcisi Bor, Afrika'dan Avrupa'ya yapılan insan kaçakçılığından yılda 150 milyon dolar elde edildiğini söyledi

06 Mayıs 2015 15:53

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi Temsilcisi Mesud Kureymi Bor, Afrika'dan Avrupa'ya yapılan insan kaçakçılığından yılda 150 milyon dolar elde edildiğini söyledi.

Dünya gazetesinin haberine göre; Kureymi Bor, BM'nin Kahire'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'ya gitmek isteyen kaçak göçmenler için ana yolların Afrika'ın kuzey, doğu ve batısından geçtiğini belirterek, "Afrika'dan Avrupa ülkelerine göçmenleri yasa dışı yollarla sınırlardan geçirenler, yıllık 150 milyon dolar elde ediyor" dedi.

 

'Akdeniz bu yıl 750 bin'den fazla göçmene mezar oldu'  

 

Kureymi Bor, BM, sınırları koruma ve insan kaçakçılığı yapanları yakalamak için Mısır, Tunus ve Cezayirli 2 bin 439 yetkiliye eğitim verdiğini kaydetti. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman 21 Nisan'da, "Akdeniz, bu yıl şu ana kadar bin 750'den fazla göçmene mezar oldu. Bu rakam geçen yıl Akdeniz'de 21 Nisan tarihine kadar hayatını kaybeden 56 mülteci ile kıyaslandığında yaklaşık 30 kat daha fazla" açıklamasını yapmıştı.

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