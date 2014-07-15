İnsan kaçakçılığına Türk-Yunan ortaklığında 'diplomatik vize'

Sahte belgelerle alınan vizelerle yurtdışına Kaçak göçmen götüren bir şebekenin peşine düşen polis, şebekenin Ankara’daki Yunanistan Büyükelçiliği’ni kullandığını tespit etti. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) memurluk yapan suç örgütünün bir üyesinin, para karşılığında sahte belgeler hazırlayıp çeteden yardım isteyenlere verdiği öğrenildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 16 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ankara merkezli faaliyet yürüten göçmen kaçakçılığı şebekesinin peşine düşen polis, örgüt üyelerine yönelik teknik takip çalışmaları gerçekleştirdi. Ankara’da yaşayan Mustafa Y.’nin liderliğini yaptığı suç örgütünü izleyen polis, suç örgütünün; İstanbul, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli, Konya ve Eskişehir’de yaşayan üyeleri aracılığıyla, para karşılığı yurtdışına gitmek isteyen göçmenleri bulduğunu saptadı.

Yunan uyruklu Türk vatandaşı

Takiplere devam eden polis, suç örgütünde iki Yunan uyruklu şüphelinin de bulunduğunu tespit etti. Örgüt içinde ‘yönetici’ konumunda bulunan Aleksandros A. adlı şüphelinin Yunan uyruklu Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Aleksandros A.’nın örgüt üyelerinin bulduğu kaçak göçmenlerin, usulsüz yollardan yurtdışına çıkmalarını sğlamak amacıyla para karşılğında sahte belge düzenlediği ve Ankara’daki değişik yabancı misyonlardaki tanıdıları aracılığıyla sahte belgelerle vize alınmasını sağladığı anlaşıldı.

Suç örgütü içinde faaliyet yürüten Iraklı T. adlı diğer Yunan uyruklu şüphelinin ise suç örgütünde ‘üye’ konumunda yer aldığı, çalıştığı Ankara’daki Yunanistan Büyükelçiliği’nden bir süre önce emekli olduğu ve konsolosluğa başvuru yapan kaçak göçmenlere para karşılığında yardımcı olup, belge sağladığı ve bu sahte belgelerle vize almalarını kolaylaştırdığı anlaşıldı.

Polis, örgütün bir yöneticisinin ise SGK’da görev yapan Suat A. adlı memur olduğunu tespit etti. SGK çalışanı Suat A.’nın, diğer örgüt yönetici ve üyeleri gibi yurt dışına para karşılığında kaçak göçmen göndermek amacıyla sahte veya yanıltıcı belge hazırlayıp diğer örgüt elemanlarına verdiği belirlendi. Suç örgütü üyelerinin, kaçak göçmenlerden adam başına 12 bin sterlin aldığı saptandı.

Tutuksuz yargılanacaklar

Savcılık talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında örgüt yöneticileri Mustafa Y., Suat A. ve Aleksandros A. ile örgüt üyesi Yunan uyruklu İraklis T.’nin de bulunduğu 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan bir zanlının İstanbul’daki evinde yapılan arama sırasında, 2 kaçak göçmen bulundu. Aramalarda, kaçak göçmenlere ait ve vize işlemi yapılması için bekletilen pasaportlar, konsoluklara sunulan dilekçe örnekleri, SGK hizmet dökümleri, resmi ve özel nitelikli belgeler, banka hesap hareketlerini gösteren belgeler bulundu. El konulan bilgisayarlar içindeki dijital dosyalarda, çeşitli kurumlara ait mühür, kaşe ve matbu yazı örnekleri elde edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Makedonya’ya götürüyorlar

Suç örgütünün, Yunanistan konsolosluğunda sorun çıkması halinde, dijital sistemleri ve sahte mühürleri kullanarak hazırladıkları sahte belgelerle başka ülkelerin büyükelçiliklerine başvuru yaparak vize almayı başardıkları anlaşıldı. 2011’den bu yana faaliyet gösteren suç örgütünün, kaçak göçmenleri 2’li ve 3’lü gruplar halinde yurtdışına gönderdikleri ortaya çıktı. Örgütün, göçmenleri önce Makedonya’ya götürdüğü, kaçakların ellerindeki vizelerle bu ülkeden Avrupa’ya dağıldığı belirlendi.