İnsan kaçakçılığı suçlarında artış



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere organize suçlara ilişkin Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya’da mültecilerle bağlantılı insan tacirliği suçlarında artış olduğunu belirtti. Bakan'ın sunduğu yıllık rapora göre, geçen yıl 2 bin 149 organize insan tacirliği suçu saptandı. Bu sayının 2013’te ise bin 500 olduğu belirtildi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ile Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch, bu yıl insan tacirliği suçlarında daha da artış olacağını tahmin ediyor.

'Balkanlar ve Türkiye'deki insan tacirlerine yoğunlaşıldı'

Bakan Thomas de Maiziere, Almanya’daki mülteci yurtlarında da organize suç şebekelerin olduğu ve bu kişilerin haraç için şantaj yaptığı iddialarını ise geri çevirdi. Bakan, “Bu konuda elimizde somut bilgiler bulunmuyor” yanıtını vererek mültecilerin genel bir zan altında bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch de Almanya’nın Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile birlikte Balkanlar ve Türkiye'deki insan taciri şebekelerine karşı ortak çalışma yürütüldüğünü de açıkladı.

Açılan dava sayısı sabit

Organize suçlara ilişkin Almanya’da açılan davaların toplam sayısı ise 571 olarak saptandı. Bu davaların önemli bir bölümünü de uyuşturucu kaçakçılığı oluşturuyor.

Diğer organize suçlar arasında ise konut ve araba hırsızlıkları öne çıkıyor. “Klasik” olarak adlandırılan bu suçlarda da Alman emniyet birimlerinin uluslararası kurumlarla işbirliği içinde olduğu belirtildi. Bakan Thomas de Maiziere buna özellikle Gürcü suç şebekelerinin Almanya ve Fransa’daki faaliyetlerini gösterdi.

Almanya İçişleri Bakanı, suç şebekelerinin milliyetlerine ilişkin bilgi verilmesinin o ülkelerin damgalanması anlamına gelmediğini de belirterek “Biz kimseyi parmakla işaret etmiyoruz, burada söz konusu olan gerçekçi, hayallere dayanmayan bir durum belirlemesidir” diye konuştu.

Suç şebekelerine karşı alınacak önlemler

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ile Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch, gelecekte suç şebekeleriyle daha iyi mücadele için personel sayısının artırılacağını, polis ve yargı mercileri arasındaki ve uluslararası işbirliğinin yoğunlaştırılacağını da söylediler.

Siber suçlara yönelik olarak da daha iyi teknolojilere ve internet ortamını iyi bilen uzmanlara ihtiyaç bulunduğunun altı çizildi. Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch, bu alandaki suçların ilerde daha da artış göstereceği öngörüsünde de bulundu.