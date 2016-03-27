İnsan kaçakçılarının yeni hedefi İtalya



Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'un haberine göre nisan ayının ilk haftasından itibaren insan kaçakçıları mültecileri Akdeniz üzerinden İtalya'ya ulaştırmayı planlıyor.

Haberde mültecilerin balıkçı tekneleri ve ticari teknelerle Antalya, Mersin ve Atina'dan yola çıkarılacağı belirtiliyor.

İnsan kaçakçılarının telefon numaralarına Facebook üzerinden ulaşılabildiği kaydedilirken, mültecilere de uluslararası sulara ulaşıncaya kadar güverteye çıkmamalarının tembihlendiği aktarılıyor.

Öte yandan kaçakçıların istediği fiyatın Türkiye'den başlayan, Ege ve Yunan adaları üzerinden Yunanistan'a ulaşılan döneme göre çok daha yüksek olduğu vurgulanıyor.

Bazı insan kaçakçılarının haftada iki tur düzenlemeyi planladığı, teknelere 200 kadar mülteciyi sıkıştırmayı hesapladıkları kaydediliyor.

Kaçakçıların Fas üzerinden yeni bir rotanın da üzerinde durduklarının altı çiziliyor.