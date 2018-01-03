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İnsan kaçakçılarına darbe: 14 gözaltı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS merkezli 4 ilde insan kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

03 Ocak 2018 16:30

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS merkezli 4 ilde insan kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Daha önce yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 36 yabancı uyruklu kişinin ifadeleri doğrultusunda 26 Aralık\'ta Kars merkezli Ağrı, Erzurum ve Van\'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 9 farklı adrese yapılan operasyonda, 14 şüpheli  \'göçmen kaçakçılığı yapmak\' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

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