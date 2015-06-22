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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa Birliği insan kaçakçılarına yönelik askeri operasyon başlattı

Akdeniz’de insan tacirlerine karşı askeri operasyon başlatıldı. Operasyonun ilk aşamasında mültecileri taşıyan tekneler tespit edilecek

22 Haziran 2015 18:45

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da aldıkları kararla insan tacirlerine karşı askeri operasyonlara start verdi. İlk aşamada, insan kaçakçılığı faaliyetlerinin gemi, uçak ve insansız hava araçlarıyla ortaya çıkartılması hedefleniyor.

Almanya, askeri keşif operasyonlarına Schleswig-Holstein fırkateyni ve Werra destek gemisiyle katılacak. İki geminin acil durumlara yanıt vermek amacıyla hâlihazırda Libya kara suları civarında olduğu belirtiliyor.

AB tarafından başlatılan askeri operasyonun ikinci ve üçüncü aşamasında mültecileri taşıyan teknelere el konulması ve bu teknelerin tahrip edilmesi var. Ancak teknelerin tahribi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ve Libya hükümetinin onay vermesi şartı bulunuyor.

Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ilişkiler ise gergin. Dışişleri bakanları toplantısında Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların 31 Ocak 2016'ya kadar uzatılması kararı da alındı. Kararda Ukrayna krizini çözmek için Minsk'te kabul edilen barış planının hayata geçirilmemesi halinde ticaret ve yatırım kısıtlamalarının gevşetilmeyeceği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan Rusya'nın konseyde kararları veto etme hakkı bulunuyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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