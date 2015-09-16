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Dünya
Deutsche Welle

İnsan kaçakçıları ile mücadele genişletiliyor

Alman ordusunun, Akdeniz'de Avrupa Birliği'nin insan kaçakçılarına karşı düzenlediği operasyonlara katılması gündemde.

16 Eylül 2015 15:32


Almanya'da kabinenin, Alman ordusunun AB'nin Akdeniz'deki askeri operasyonlarına katılmasını onaylamayı planladığı bildirildi. İnsan kaçaklarına karşı düzenlenen operasyonlara 950 askerin gönderilmesi gündemde.

Avrupa Birliği'nin EUNAVFOR MED adlı askerî misyonu, Akdeniz'i kullanarak Kuzey Afrika ülkelerinden teknelerle insan taşıyan kaçakçılarla mücadele amacıyla oluşturulmuştu.

Alman ordusu da bu misyona daha önce 300 asker ve iki gemiyle sığınmacılara yardım amaçlı katılmıştı. Ancak şimdi operasyonlara bizzat katılması planlanıyor.

Avrupa Birliği de misyonu genişletmeyi planlıyor. Avrupa Birliği ülkeleri, misyonun ikinci aşamasına geçilmesini onayladı. Buna göre, insan kaçakçılarının tekneleri açık denizlere çekilecek, imha edilecek ve kaçakçılar da yakalanacak. Misyonun birinci aşaması teknelerde hayati tehlike altındaki kişilerin kurtarılması ve bilgi toplanması ile sınırlıydı.

Avrupa Birliği geçen mayıs ayında Libya açıklarında 700 kadar kişinin boğularak can vermesinin ardından kaçakçılarla mücadele amacıyla üç aşamalı bir plan kabul etmişti.

Avrupa Birliği düzeyinde planın daha da genişletilmesi ve üçüncü aşamaya geçilmesi için görüşmelerin sürdüğü ve 24 Eylül'e kadar da bir sonuç elde edilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

Akdeniz üzerinden bu yıl Avrupa'ya 433 bin sığınmacı geldi. Akdeniz'de önlemlerin artırılması üzerine sığınmacılar şimdi de Ege Denizi'ni kullanarak Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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