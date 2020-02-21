"Avrupa'ya gidecekseniz" dediler, Adana'ya bıraktılar!

Adana'da insan kaçakçıları, 130 sığınmacıyı 'İzmir üzerinden Avrupa'ya gideceksiniz' diyerek, Adana'da bir yol kenarına bıraktı.

Adana D-400 Karayolu üzerindeki bir fabrika önünde bekleyen sığınmacıları görenler polise ihbar etti. Bölgeye gelen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 130 sığınmacı ile karşılaştı.



İnsan kaçakçılarının sığınmacıları, 'İzmir üzerinden Avrupa'ya gideceksiniz' diyerek Adana'ya bıraktıkları ortaya çıktı.

Sığınmacılar, insan kaçakçılarına kişi başı bin dolar verdiklerini, savaş ve açlıktan kaçtıklarını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek istediklerini anlattı.

Polis ekipleri, Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu sığınmacıları, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim etti.