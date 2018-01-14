'İnsan hayatı pazarlık konusu olamaz' deyip kitap yazdı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da maden mühendisi İrfan Sayar, Türkiye gündemini sürekli meşgul eden iş kazaları ve maden faciaları ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla \'Pazarlık Edilemeyecek Tek Şey İnsan Hayatı\' adıyla kitap çıkardı.

Ülke gündemini sarsan 8 iş faciasını yaşamış kişinin öyküsünü yazan İrfan Sayar, insan hayatının pazarlık edilemeyecek kadar önemli olduğunu facialardan ders çıkarılması halinde aynı acıların yaşanmayacağını söyledi. Türkiye\'de 28 milyon çalışan bulunduğunu aktaran İrfan Sayar, \"İş kazası sonucu hayatını kaybeden, yetim ve dul kalan, evladını yitiren ve büyük acı yaşayan çok sayıda kişi var. İş kazalarında insan faktörünün etkisinden yola çıkarak neler yapılabileceğini kitabımda anlatmaya çalıştım\" diye konuştu. Sayar\'ın kitabında Kahramanmaraş\'taki maden göçüğünden Adana\'nın Aladağ ilçesindeki 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt yangına dek çok sayıda olayın tanığı yaşadıklarını anlattı.



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