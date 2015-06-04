İnsan haklarını da tartışmaya açtı



İngiltere Başbakanı David Cameron ülkesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmaktan vazgeçebileceğini dile getirdi. Başbakan Cameron, parlamentodaki konuşmasında “Ne istediğimizi gayet iyi biliyoruz, İngiliz yargıçları hükümlerini İngiliz mahkemelerinde verirler” dedi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni İngiltere'de feshetme yönünde şu anda somut planlar olmadığını belirten Başbakan, “İstediğimizi alamazsak, bunu ihtimal dışında görmüyorum” diye konuştu. Cameron, yabancı suçluların sözleşmede yer alan “Özel hayatın ve Ailenin Korunması” maddesine dayanarak sınırdışı edilmeyi engelleyebildiğini belirtti.

Cameron, ülkesinin Avrupa Birliği kurumları ile olan ilişkisine yeni bir düzenleme getirmek istiyor. Cameron'un seçim vaatlerinden biri de ülkesinin AB üyeliğini 2017 yılına kadar referanduma götürmekti.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Avrupa Birliği kurumları arasında yer almıyor. İngiliz muhafazakârlar, sözleşmenin feshedilmesini ve ulusal bir insan hakları bildirgesi ile ikame edilmesini talep etmişti. Ancak bu talep parti içinde de tartışmalara yol açıyor. İngiltere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlı olduğu Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor.