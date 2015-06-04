T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İnsan haklarını da tartışmaya açtı

İngilitere'nin muhafazakar başbakanı David Cameron AB üyeliğinin ardından, ülkesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de vazgeçebileceği mesajı verdi.

04 Haziran 2015 12:59


İngiltere Başbakanı David Cameron ülkesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmaktan vazgeçebileceğini dile getirdi. Başbakan Cameron, parlamentodaki konuşmasında “Ne istediğimizi gayet iyi biliyoruz, İngiliz yargıçları hükümlerini İngiliz mahkemelerinde verirler” dedi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni İngiltere'de feshetme yönünde şu anda somut planlar olmadığını belirten Başbakan, “İstediğimizi alamazsak, bunu ihtimal dışında görmüyorum” diye konuştu. Cameron, yabancı suçluların sözleşmede yer alan “Özel hayatın ve Ailenin Korunması” maddesine dayanarak sınırdışı edilmeyi engelleyebildiğini belirtti.

Cameron, ülkesinin Avrupa Birliği kurumları ile olan ilişkisine yeni bir düzenleme getirmek istiyor. Cameron'un seçim vaatlerinden biri de ülkesinin AB üyeliğini 2017 yılına kadar referanduma götürmekti.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Avrupa Birliği kurumları arasında yer almıyor. İngiliz muhafazakârlar, sözleşmenin feshedilmesini ve ulusal bir insan hakları bildirgesi ile ikame edilmesini talep etmişti. Ancak bu talep parti içinde de tartışmalara yol açıyor. İngiltere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlı olduğu Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

David CameronAvrupaHakları SözleşmesiBaşbakanı David CameronCameronBaşbakanAilenin Korunması”Avrupa BirliğiHakları MahkemesiAvrupa KonseyiDeutsche Welle Türkçe Rtr BÖ/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24