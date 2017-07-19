İnsan hakları savunucusu Dr. Necdet İpekyüz gözaltında

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Diyarbakır Tabip Odası’nın eski üç başkanının da aralarında olduğu sekiz kişi bu sabah gözaltına alındı.

Eski Diyarbakır Tabip Odası başkanı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Yönetim Kurulu Üyesi, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Necdet İpekyüz de gözaltına alınanlar arasında. Diğer gözaltına alınanlar şöyle:

Eski Tabip Odası başkanları Dr. Şemsetten Koç, Dr. Selçuk Mızraklı ile Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Şubesi’nin eski başkanı Hülya Alökmen, Dr. Cengiz Günay ve öğretmen Sadrettin Kaya ile DTK Eşbaşkanı makam şoförü Fırat Tursun.

Aynı soruşturma kapsamında Adana’da da Dr. Osman Doğan gözaltına alındı. Doğan da Diyarbakır’a götürülecek.

Gözaltına alınanlar Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor.

Uyanık, Kaya ve Koç son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmişti.

dihaber’in haberine göre, gözaltına alınanların bazıları Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içinde görev almıştı, soruşturmanın da bu çalışmalara yönelik olduğu iddia ediliyor.

Dr. Necdet İpekyüz kimdir?

Diyarbakır, Bismil doğumlu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

1994-96 arasında Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak Tabip Odası Genel Sekreteri, 1997-98’de de aynı illerin Tabip Odası Başkanı’ydı. Bölgedeki tabip odalarından çoğunun kurulmasında görev aldı.

2001-2004 arasında, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı’ydı. 2006-2008 yıllarında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nde yer aldı.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Yönetim Kurulu’nda. TİHV Toplumsal Travma ile Başetme programının koordinatörlüğünü sürdürüyor.

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) Yönetim Kurulu Başkanı.

Zorunlu göç, bulaşıcı hastalıklar ve koruyucu sağlık, OHAL’de sağlık sorunları, sağlık ve insan hakları, bölgede adli tıp, işkencenin önlenmesinde sağlık çalışanlarının rolü, barış ve sağlık, travma ve ruhsal durum, anadili ve sağlık gibi raporların, GAP Bölgesi’nde Sağlık Master Planı’na önerilerin hazırlanmasında koordinatörlük yaptı.