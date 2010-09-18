-İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU AHARİ'YE 6 YIL HAPİS TAHRAN (A.A) - 18.09.2010 - İranlı insan hakları savunucusu kadın gazeteci Şiva Nazar Ahari, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yarıresmi haber ajansı İLNA, Ahari'nin "Allah'a karşı düşmanlık" suçundan hüküm giydiğini duyurdu. Bu suçun cezası genellikle idam oluyor. Ahari'nin ayrıca mevcut sisteme karşı kışkırtıcılık yapmak ve suç işlemek için komplo kurmaktan da mahkum olduğu bildirildi. İdamdan kurtulan Ahari, hapis cezasının yanı sıra 76 kırbaçla cezalandırıldı ancak kırbaç cezası paraya çevrildi. Ahari, İnsan Hakları Gazetecileri Komitesinin kurucularından. İnsan hakları grupları, Ahari'ye yöneltilen suçlamaların, kendisinin 2009 cumhurbaşkanlığı seçimini protesto gösterilerine katılmasından kaynaklanan, "uydurma ithamlar" olduğunu belirtiyor.