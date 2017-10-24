İnsan hakları örgütlerinden Büyükada davasına tepki

Türkiye'de Büyükada'daki bir eğitim seminerine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınan ve Temmuz ayından bu yana tutuklu bulunan 11 insan hakları savunucusunun yargılanmasına yarın başlanıyor.

Aralarında Alman vatandaşı aktivist ve bilişim uzmanı Peter Steudtner'in de olduğu 11 aktivist tutuklu yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıkacak.

"Suçlamalar yanlış ve lekeleyici"

Uluslararası Af Örgütü ilk duruşma öncesi insan hakları savunucularının "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütüne yardım etmekle" suçlanmasını sert bir dille eleştirdi.

Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Markus Beeko, salı günü Berlin'de yaptığı açıklamada suçlamaların "yanlış ve lekeleyici" olduğunu belirtti.

Beeko, iddianamede insan hakları savunucularının olağan bir eğitim toplantısının, gizli bir toplantıya dönüştürüldüğü, barışçıl insan hakları çalışmalarının ise terör örgütüne destek olarak tanımlandığına dikkat çekti.

İddianamede Taner Kılıç hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar, diğer insan hakları savunucularının ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

Steudtner: Dayanışma güçlü olduğundan dayanabiliriyorum

Silivri Cezaevi'nde tutulan Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner ilk duruşma öncesi salı günü yakınları aracılığı ile bir mesaj gönderdi. Berlin'de Steudtner için dayanışma eylemleri düzenleyen çevrelerin verdiği bilgiye göre Steudtner, iddianamenin hazır olmasının ve savunmaların yapılacağı ilk duruşma gününün hızlı şekilde verilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu aktardı.

Steudtner'in, "Burada geçirdiğim zamana dayanabiliyorum, çünkü etrafımdaki dayanışma çok güçlü. Buna yakın ve uzaktan bana dua edenler de dahil. Benim için burada kilit rolü oynayan güven ve bu güvene de sahibim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

İnsan hakları örgütlerinden ortak açıklama

İlk duruşma öncesi 11 insan hakları savunucunun bağlı olduğu Af Örgütü Türkiye, Eşit Haklar İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi, İnsan Hakları Derneği, Kadın Koalisyonu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Yurttaşlık Derneği ortak bir basın açıklaması yayınladı.

Büyükada'daİnsan Hakları Ortak Platformunu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının bilgisi dahilinde düzenlenen eğitim çalıştayında gözaltına alınan ve tutuklanan hak savunucularına dair açıklamada, "Haklarımızı savunmak temel bir haktır. İnsan hakları savunucuları serbest bırakılmasını ve haklarındaki soruşturma ve davaların ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İnsan hakları örgütleri hazırlanan iddianameyi eleştirerek söz konusu iddianamenin hukuksal temellerden yoksun olduğuna dikkat çekti. Basın açıklamasında davanın aynı zamanda "dünyanın her yerinde yapılan ve olağanlaşan dijital güvenlik ve travma ile baş etmek ile ilgili, saklısı ve gizlisi olmadan açık ve şeffaf bir biçimde düzenlenen ve temel olarak hak savunucularının esenliğini ve bilgisini artırmayı hedefleyen bir eğitim toplantısının ve katılımcılarının zorla kriminalize edilmesine yönelik bir amaç taşıdığı" vurgulandı.

İlk duruşma 25 Ekim'de

İddianamede adı geçen insan hakları savunucuları Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, A örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acu, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği’nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der'li aktivist Şeyhmus Özbekli, İsveç vatandaşı Ali Garawi ve Alman vatandaşı Peter Steudtner.

KNA/epd/dpa/GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe