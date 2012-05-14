İnsan hakları örgütleri ilk kez mülteci ve sığınmacıların kaldıkları yerlere girdi

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

İnsan hakları örgütleri, Edirne, Kırklareli ve İstanbul Kumkapı’da mültecilerin kaldığı yerleri incelendi. Kumkapı’daki bir mültecinin heyete, “Dün gece hiç uyumadık. Siz geleceksiniz diye sabaha kadar temizlik yaptık” dediği öne sürüldü. Kırklareli'nde bir odada 10'un üzerinde ranza olduğuna dikkat çeken heyet, Hatay'da Suriyeli mültecilerin kaldığı çadır kente giriş izinlerinin olmadığını belirtti.

Kumkapı'da 'yerde yatak'

Örgütler, Kırklareli’nde neye uğradığı şaşırdı. 1980’lerden kalma bina, isli duvarları, yerlerinden çıkmış elektrik prizleri, kirli yatakları ile heyeti üzdü. Şiddet ve kötü muamele haberleriyle bir dönem gündemden inmeyen Kumkapı da iyi not alamadı. Kapının açılmasına ancak yer kalabilecek kadar çok ranza olması dikkat çekti. İncelemeye katılanlar, bir odada 10’un üzerinde ranza tespit ettiklerini ve yere yatak serildiğini söyledi.

Önceden belirlenmiş mültecilerle mi görüşme yapıldı?

TBMM’nin inceleme gezisine davetli 7 insan hakları örgütü, hak ihlalleri konusunda yetkililerin belirledikleri isimlerle görüştü. Meclis’in davetlisi oldukları için hazırlanan programa uydular. Ancak, bundan sonraki ortak incelemede rastgele isimlerin dinlebileceğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

'Moritanya'dan Filistin'e'

Eski adı ‘misafirhane’ olarak bilinen ‘Geri Gönderme Merkezleri’nde, Moritanya, Filistin gibi Ortadoğu ülkeleri, Azerbaycan, Suriye, Afganistan, Afrika, Gürcistan’a kadar çok sayıda ülkenin vatandaşları var. Mülteci ve sığınmacıların bir bölümü Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmek istiyor. Kaçak yollarla gelenler ise ülkelerine iade ediliyor.

'Bugüne kadar hiç fikrimiz yoktu'

TBMM’nin daveti örgütleri memnun etti. Uluslararası Af Örgütü temsilcisi Volkan Göründağ, “Yıllar sonra bir ilk gerçekleşti. Bu yüzden çok olumlu. Çünkü, bugüne kadar buralarla ilgili hiçbir fikrimiz yoktu” dedi.

Kırklareli ve Kumkapı’nın fiziki koşullarının iyi olmadığına dikkat çeken Görendağ, polislerin belirlediği isimlerle görüşmeler yaptıklarına dikkat çekti ve “Biz, hazırlayacağımız rapora bu yöntemin sağlıklı olmadığını koyarız. Ama, en önemli aşama buraların insan hakları örgütlerine açılmasıydı. Bu şansın elde edilmesi önemliydi” dedi.

'Hatay'daki kamplara giremiyoruz'

Görandağ, aynı sorunun Suriyeli mültecilerin yaşadıkları kamplarda yaşandığına dikkat çekti ve “Bu kampları ziyaret etmemize izin verilmiyor" dedi.

Mazlum-Der: Açık alanlara çıkma sorunları var

Mazlum-Der Yönetim Kurulu ÜyesiHalim Yılmaz T24’e, “Çok uzun yıllar sonra insan hakları örgütleri buralara girebildi. Çok sayıda gelen şikayetin doğrulup derecesini öğrenmek için inceleme yapmamız gerekiyordu. İzin çıkmadığı için bu incelemeler yapılamadı. TBMM, resmi incelemesine bizi de davet edince, Edirne, Kırklareli ve İstanbul Kumkapı’yı gezdik. Giderek bir iyileşme olduğunu düşünüyorum. Açık alanlara çıkma sorunu var. AİHM, bir kişinin gayri insani koşullarda kapalı tutulmasını da işkence sayıyor. Tutulan kişilerin günlük olarak açık havaya belirli saatlerde çıkarılmasını öngörüyor”.

İnsan Haklarını inceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Türkiye’de Bulunan Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasadışı Göçmenlerin Sorunlarının İncelenmesi Amacıyla Kurulan Alt Komisyonu’nun Edirne –Kırklareli incelemesine, komisyon başkanı AKP Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir, Konya Milletvekili Kerim Özkul, İnsan Hakları Araştırma Derneği, Mülteciler Dayanışma Derneği (Mülteci-der), Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, İnsan Hakları Derneği, İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Mazlum-Der katıldı.