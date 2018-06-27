İnsan hakları örgütleri: İddialar arttı; 2017'de işkence gördüğünü söyleyen 5 bin 268 kişi tespit edildi

İnsan hakları örgütleri, 26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü nedeniyle ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, OHAL ile birlikte işkence iddialarında belirgin bir artış gözlendiği ve cezasızlığın işkenceyle mücadelede en büyük engel olduğu vurgulandı.

İHD Diyarbakır Şubesi, TİHV Diyarbakır Temsilciliği, Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Barosu’nun ortak açıklaması TİHV’in Diyarbakır Şubesi’nde yapıldı. Yapılan açıklamayı Avukat Elif Turan okudu. TİHV ve İHD verilerine paylaşan Turan şöyle konuştu:

“2017 yılında TİHV’e başvuran 616 kişiden 12’si yurt dışında, 564 kişi tek ya da çoklu mekânda işkenceye maruz kaldığını söylemiş. İHD’ye yapılan başvurulan ve araştırımalar sonucunda 2017’de işkence gördüğün söyleyen 5 bin 268 kişi tespit edilmiştir. 11 zorla kaçırma ve kaybetme vakası yaşanmıştır. Bu kişilerden dördü serbest bırakılmış halen sekiz kişinin akıbeti bilinmemektedir.”



Turan, işkenceyi önlemek için alınan yasal önlemlerin uygulamada yetersiz kaldığını dile getirdi.