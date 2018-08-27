İnsan Hakları Örgütleri: Emine Anne'yi gözaltına almaya çalışanlar insanlık değerlerini ayaklar altına aldılar

İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Cumartesi Anneleri'nin 700. haftasında polis müdahalesini kınadı. Dernek ve Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Utanç ve şaşkınlık içindeyiz. Zira iki koluna girip sürükleyerek Emine Ocak Anne’yi gözaltına almaya çalışanlar, parçası olduğumuz insanlık ailesinin bin bir zorlukla üretmiş olduğu değerleri ayaklar altına aldılar" dedi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Şaşkınız, zira Emine Ocak’ı gözaltına alanlar ile bizleri yurttaş olarak birbirine bağlayan değerler aynı değerlerler mi? Onların değerleri kalıcı OHAL rejiminin baskıcı uygulamaları, bizim ise insan onuruna dayalı özgürlük, eşitlik, adalet ve barış değerleridir. Ne oldu şimdi, ‘Kayıplarımızı bulun, failleri cezalandırın!’ demelerini engelleyince otoritenizi mi tesis etmiş oldunuz? Ya da hakikatin üzerini mi örtmüş oldunuz?"

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Türkiye Direktörü Emma Sinclair-Webb: Devlet suçları için adalet arayan ailelere karşı utanç verici, gaddar bir muameleydi.