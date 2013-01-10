SODEV İnsan Hakları Ödülü bu yıl Berfo Ana'ya veriliyor

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) her yıl verdiği İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülünün, bu yıl, Cumartesi Anneleri adına Berfo Ana'ya verileceğini açıkladı.

SODEV Başkanı Erol Kızılelma imzasıyla yapılan duyuruda ödülün gerekçesinin yarın düzenlenecek törende açıklanacağı belirtildi ve ödülün Berfo Ana'ya "yakınları faili meçhul şekilde kaybolmuş olan ve 1995'ten bu yana yakınlarının bulunması için mücadele veren" Cumartesi Anneleri adına verildiği ifade edildi.

İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü daha önce 2001'de Yücel Sayman'a, 2002'de Handan İpekçi'ye, 2003'de Barış Girişimi'ne, 2004'de 78'liler Girişimi'ne, 2005'te Türkan Saylan'a, 2006'da KA-MER'e, 2007'de Kazım Genç'e, 2008'de Mehmet Tursun ve Tek Gıda-İş Sendikası'na, 2009'da DİSK ve KESK'e, 2010'da Toplumsal Bellek Platformu'na, 2012'de Ahmet Şık'a verilmişti.

Berfo Ana Kimdir?

Cumartesi Anneleri / İnsanları'nın simge isimlerinden Berfo Ana yıllardır gözaltında kaybedilen oğlu Cemil Kırbayır'ın ölümünden sorumlu olanların cezalandırılması ve oğlunun mezarının bulunması için mücadele ediyor.

Cemil Kırbayır 13 Eylül 1980'de Kars, Göle'deki evinden gözaltına alındı. 8 Ekim'de işkenceyle öldürüldü, mezarı açıklanmadı.

Kırbayır'ın katledilmesiyle ilgili olarak bugüne kadar kimse yargı önüne çıkarılmadı, cezalandırılmadı.

Ağabeyi Mikail Kırbayır kardeşinin akıbetini araştırdığı için tehdit ve idari baskıya maruz kaldı; görev yeri değiştirildi, bu yolla olay yerinden uzaklaştırılarak zorunlu ikametgaha tabi tutuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu Kırbayır'la ilgili olarak yürüttüğü soruşturmada "gözaltında işkence gördüğünü, işkence sonucu hayatını kaybettiğini ve cesedinin sorgulamaları yapan kamu görevlilerince ortadan kaldırıldığını" belirlemişti.

Meclis Komisyonu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi Anneleri'yle yaptığı bir toplantıda, Kırbayır'ın annesi Berfo Ana'nın talebinin ardından oluşturulmuştu.

Komisyon raporunu 2011 Mayıs ayında yayınladı.

Rapora göre, Cemil Kırbayır, darbenin gerçekleşmesinden bir gün sonra evinden alındı, önce 247. Piyade Alayı'na, bir hafta sonra da Kars Askeri Gözetimevi'ne gönderildi. 8 Ekim 1980'de işkencede hayatını kaybetti.

Berfo Ana, 30 yıl önce gözaltında kaybolan oğlu Cemil için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) de başvurmuştu.