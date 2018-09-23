İnsan Hakları Kurulu üyesinin homofobik paylaşımı Kamu Denetçiliği'nde

Pembe Hayat, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi Altuntaş’ın homofobik paylaşımını Kamu Denetçiliği’ne taşıdı.

Eski Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi Mehmet Altuntaş, sosyal medya hesabında Onur Yürüyüşü’nü hedef gösterdi. Uluslararası Af Örgütü’nün İstanbul Onur Yürüyüşü’ne dair paylaştığı paylaştığı bir tweetin altında, “Onur mu ne onuru, ne aşkı! Aşk iki ayrı cins arasında olur. İlahi yaratılış da doğa da bunu söyler. Bu bir gericiliktir. Doğaldan geriye, ilkelliğe doğru dönüştür” yazdı.

Altuntaş’ın homofobik ifadelerinin ardından Pembe Hayat Derneği harekete geçti, Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu.

Pembe Hayat’ın sitesinde yer alan habere göre dernekten Av. Emrah Şahin, Av. Nazlıcan Demir ve Av. Betül Aydemir, başvurularında Altuntaş’ın bu söylemlerinin insan hakları kurulu amaçlarına ters düştüğünü vurguladı.