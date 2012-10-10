İnsan Hakları Komisyonu'nda Uludere ve Apaydın kampı kavgası

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun ilk toplantısında CHP, Uludere ve Apaydın Kampı’nı gündeme taşıyarak komisyon başkanı AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün’e yüklendi. Levent Gök, Üstün’ü komisyonun saygınlığını erozyona uğratmakla suçladı. Gök'ün konuşması bittiği sanılarak kapatılan mikrofon talep üzerine tekrar açıldı. Gök, “Polis devlet anlayışıyla bir komisyon başkanı istemiyoruz” dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun ilk toplantısında Uludere ve Apaydın Kampı tartışması çıktı.

CHP’liler, yaz döneminde yaşanan olağanüstü olaylara karşı komisyonu toplantıya çağırmayan komisyon başkanı Ayhan Sefer Üstün'ü istifaya çağırdı.

Yarım saate yakın süren tartışmada, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, "Bu komisyon, sayın başkan sayenizde Uludere olayından sonra saygınlığı erozyona uğradı" deyince komisyon başkanı sinirlendi. Yaz boyunca çalışma kararı alınmasına rağmen tek bir toplantı çağrısı yapılmadığına dikkat çeken Gök, “Siz Sakarya’dayken Türkiye’de çok şey oldu. Ama sizin haberiniz olmamıştır. Burası talimat komisyonu oldu” dedi. Konuşması bittiği düşünülen Gök'ün mikrofonu kapatıldı. Ancak, komisyona mikrofonunun açılmasını talep eden Gök konuşmasına devam etti.

Gök, “Polis devlet anlayışıyla bir komisyon başkanı istemiyoruz” diye yanıt verdi. CHP’li Mahmut Tanal, komisyon başkanına istifa çağrısı yaptı. Hurşit Güneş, Apaydın Kampı için neden Dışişleri Bakanı’ndan izin alındığını sordu.



Komisyon başkanının imaj değişikliği



Komisyon başkanına yeni saç biçim tartışmaya konu oldu. CHP’liler, “İmaj değişikliği komisyonun imajını düzeltmiyor” dedi.



Kullanım tarihi geçmiş su



Komisyonun Malik Ecder Özdemir’den boşalan üyeliğe Ankara Milletvekili Sinan Aygün seçildi. Aygün, yoğun tartışmanın tam ortasında masaya konulan suların kullanım tarihinin geçmiş olduğunu söyledi. "Bu da insan haklarına aykırı" diyen Aygün’ün bu sözleri üzerine masadaki suların tarihleri kontrol edildi. Her pet su şişesinin tarihinin ayrı olduğu anlaşıldı. 2011, 2012 ve 2013 tarihli pet sular ortaya çıktı.