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Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Fransız polisine eleştiri PARİS (A.A)

26 Ocak 2012 16:50

-İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Fransız polisine eleştiri PARİS (A.A) - 26.01.2012 - Merkezi ABD'de bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü, Fransız polisini, özellikle siyah ve Arap gençlere yönelik kimlik kontrolleri sırasında ciddi ayırımcılık yaptığı gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirdi. Bugün yayınlanan 55 sayfalık raporda, Fransız polisinin kimlik kontrolleri sırasında ''görevi kötüye kullanma ile birlikte ciddi suiistimaller yaptığı'' uyarısı yapıldı. Azınlık gruplarına üye gençlerin sık sık sık polis tarafından rast gele durdurularak sorgulandığı ve üst baş araması yapıldığı ifade edilen raporda, Fransız polisi ''keyfi ve ayırımcı davranmakla'' suçlandı. Raporda, polisin bu keyfi aramaları ve sorgulamalarının genelde kayıtlara geçmemesi de eleştirdi. Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin büyük ve küçük kentlerindeki azınlık gruplarına ait gençlerle yapılan görüşmelerin ardından kaleme alınan raporda, hükümetin, kimlik kontrolleriyle ilgili polis aramaları konusunda somut adımları atarak, gerekli yasal düzenlemeyi vakit geçirmeden hayata geçirmesi istendi.

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