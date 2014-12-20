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Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden '14 Aralık' açıklaması: Tutuklamalar siyasi, basın özgürlüğüne tehdit

'Türkiye’nin uluslararası saygınlığı giderek daha fazla zarar görüyor'

20 Aralık 2014 17:38

14 Aralık operasyonu kapsamında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın tutuklanması ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın seyahat yasağı ile serbest bırakılmasına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Türkiye temsilcisi Emma Sinclair, "Karaca’nın tutuklanması siyasi olduğunu belirterek, operasyonun ardından mahkemenin aldığı dört tutuklama kararını da eleştirdi.

“Türkiye: Medyaya Darbe” başlığıyla yayımlanan açıklamada mahkemenin Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın seyahat yasağı konularak serbest bırakıldığını, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın ise tutuklandığını duyurdu. Açıklamada “İnsan Hakları İzleme Örgütü mahkemenin bu kararlarından endişe duyuyor” denildi.Gazetecilerin şaibeli şekilde terör suçlarıyla gözaltına alınmasının basın özgürlüğüne zarar verdiği vurgulandı. Bu durumun Türkiye’nin uluslararası saygınlığına daha fazla zarar verdiği ifade edildi.

Örgütün Türkiye sorumlusu Emma Sinclair, mahkemenin kararlarını şu sözlerle eleştirdi: "Görünen o ki medya Erdoğan’ın Gülencilerle siyasi kavgasında bir kez daha hedef oluyor. Kararın zamanlaması ve kanıtların yeterli olmaması bu tutuklamaların makul şüpheden ziyade siyasi gerekçeye dayandığını ortaya koyuyor.”

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