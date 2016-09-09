İnsan Hakları İzleme Örgütü: Yunanistan sığınmacı çocukları hücrelerde tutuyor!

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Rights Watch) Atina’da kamuoyuna açıkladığı raporda, çocukların akrabalık bağı olmayan yetişkinler ile bir arada ve hijyenik olmayan koşullarda ya polis karakollarında ya da mülteci kamplarında tutuldukları suçlamasını yöneltti. Örgüt sığınmacı çocukların danışma hizmetlerinden, bilgilendirmeden ve hukuksal destekten de ya tamamen yoksun olduklarını, ya da bunlardan çok az yararlanabildiklerini açıkladı.

Rapor mülteci çocukların ifadelerine dayanıyor

İnsan hakları aktivistleri çocukların tıka basa dolu, kirli, tahta kurusu ve böcek dolu hücrelerde tutulduklarını, kimi zaman yataktan yoksun, sıhhi sistemlerin, hijyen koşullarının ve kendilerine ait özel alanların bulunmadığı ortamların varlığından bahsediyorlar. Rapor, Yunanistan'daki nezarethanelerde şu an tutulmakta olan ya da daha önce tutulmuş olan 42 mülteci çocuk ile yapılan mülakatlara dayanıyor.

Raporda ayrıca Yunanistan’da bu yılın başından bu yana refakatçisi olmayan ve sığınma başvurusunda bulunmak isteyen 3 bin 300 çocuğun kayıt edildiği saptanıyor. Yunan yasalarına göre refakatçisi olmayan çocuklar geçici bir barınma yeri bulunana kadar 25 gün, münferit durumlarda ise 45 güne kadar polis nezaretinde tutulabiliyorlar.

İnsan Hakları İzleme Örgütü sürekli yer bulma sorunu olduğundan sürenin uzatıldığına dikkat çekiyor. İnsan hakları savunucuları “Yunan hükümetinin çocukları kendi güvenlikleri açısından nezaret altına aldıklarını ileri sürüyorlar. Ancak çocukların ağzına kadar dolu, pis hücrelerde tutulması onların ihtiyacını duyacakları son şey olacaktır” ifadelerini kullanıyor.

Yunanistan'daki çocuk yurtlarının hepsi dolu

Bu arada Uluslararası Çocukları Koruma Örgütü (Save The Children) ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlileri Yunanistan'da mülteci çocukların yurtlarda yeteri kadar personel ve yer olmadığından nezarethanelere kapatıldığına işaret ediyorlar. Der Spiegel dergisi de Yunan kaynaklarına dayanarak verdiği haberinde, Yunanistan'da mülteci çocukları için toplam 477 yurt bulunduğunu, ancak bunların tümünün dolu olduğunu bildirdi.

AB acil finans yardımlarını serbest bıraksın

İnsan hakları savunucuları Yunanistan’a ve AB’ye çağrıda bulunarak çocukların ihtiyaçlarının uygun koşullarda karışlanmasını ve AB Komisyonu’nun refakatçisi olmayan çocukların uygun şartlarda barındırılması için derhal öngörülmüş olan acil finans yardımlarını serbest bırakmasını talep ediyor. Bunun dışında AB üyesi ülkelerin sığınmacı çocukların diğer AB ülkelerine paylaştırılması için de yoğun çaba göstermesi isteniyor.