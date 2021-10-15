İnsan Hakları İzleme Örgütü: Türk askerleri mültecilere işkence yaptı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yaptığı açıklamada, İran'dan Türkiye’ye giren Afganistanlı mültecilerin uluslararası hukuka aykırı şekilde İran'a geri itildiğini ve mültecilerin askerler tarafından işkenceye maruz bırakıldığını açıkladı.

Geri itilen 6 Afganistanlı, HRW’ye Türkiye askerlerinin onları ve birlikte sınırı geçmeye çalışan diğer mültecilerin ağır işkencelere maruz bırakıldığını ve Türkiye'de güvenliğe kavuşmak için sınırı geçmeye çalışırken 50 ile 300 kişilik gruplar halinde topluca sınır dışı edildiklerini anlattı. Bu süreçte bazı ailelerin bölündüğü de ifade edildi.

“Askerler mültecilere ateş açtı”

HRW, 25 Eylül- 11 Ekim tarihleri arasında 5’i İran'a sınır dışı edilmemek için Türkiye'de saklanan ve biri 3’üncü kez zorla İran'a sınır dışı edilen 6 Afganistanlı ile uzaktan görüştü. HRW’nin açıklamasında, “Bu kişiler, Pakistan ve İran'dan geçtiklerini, İranlı kaçakçıların gece yarısı onları Türkiye’nin dağlık sınırına götürdüklerini ve karşıya koşmalarını söylediklerini anlattı, Türkiye askerlerinin kafalarının üzerinden ateş açtıklarını söyledi. Görüşülenlerden 2’isi, askerlerin kendilerini ağır şekilde darp ettiklerini söyledi. Afganistanlılardan biri Türkiye'de kalabilmeyi ilk denemesinde başarıp bir diğeri ise İran’a geri gönderilirken, diğer 4 kişi Türkiye askerleri tarafından defaten, 3 kez geri gönderildikten sonra Türkiye’de kalabilmeyi başardıklarını aktardı” ifadeleri kullanıldı.

“Mültecilerin eşyaları yakıldı”

HRW’nin açıklamasının devamında mültecilerin aktarımlarına şöyle yer verildi: “Görüşülenlerden 2’si, Türkiye askerlerinin, kendilerinin ve birlikte sınır dışı edildikleri gruptaki herkesin eşyalarını imha ettiğini söyledi. Mülteci bir kadın, ‘Bizi alıkoyduktan sonra telefonlarımıza, paramıza, yiyeceklerimize ve taşıdığımız her şeye el koydular ve tüm eşyalarımızı büyük bir ateşte yaktılar. Bunu, sınırı tekrar geçmeye çalışmamamız gerektiği mesajını iletmek için yaptıklarını sanıyorum’ dedi. Bir erkek, askerlerin birlikte seyahat ettiği gruptaki erkekleri iç çamaşırlarına kadar soyduklarını, kıyafetleri ile tüm eşyalarını yaktıklarını ve onları zorla geri gönderdiklerini söyledi. Başka bir erkek ise askerlerin silahların kabzaları ile onları darp ettiklerini ve grubundaki bazı kişilerin dayaklar dolayısıyla ellerinde, kollarında ve bacaklarında kırıklar olduğunu belirtti. ‘Ağrının geçmesi 10 gün sürdü, ama arkadaşım için durum daha kötüydü. Kaçakçımız onu İran'da bir doktora götürüp kırık bir kolu ve bacağı için tedavi etmesini sağlamak zorunda kaldı.”

“Silah kabzalarıyla yaklaşık 20 dakika dövdüler”

HRW’nin görüştüğü bir başka mülteci ise "2’nci kez Türkiye'ye girdiğimde, Türk askerlerinin benimle sınırı geçen insanları kanlar içinde bırakana ve kafalarında büyük yaralar açana kadar dövdüklerini gördüm. Silahlarının kabzalarıyla ve sopalarla beni yaklaşık 20 dakika dövdüler ve kanlar içinde bıraktılar” diye konuştu.

HRW’nin ulaştığı 2 çocuğu olan bir kadın da, erkek kardeşi, kardeşinin eşi ve çocuğuyla birlikte Türkiye'ye girmek için 3’üncü denemelerinde, Türkiye askerlerinin erkek kardeşini ve onun eşini alıkoyarak sınır dışı ettiklerini, onların çocuğunu da kendisine bıraktığını söyledi.